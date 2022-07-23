學做打女｜葉巧琳化身戰鬥格女神

歌手葉巧琳熱愛打機，特別是角色扮演遊戲，最近她展開了為期1年、結合遊戲世界的音樂企畫，在新歌《人間英靈》MV中她就化身紅髮的戰鬥格女神，打鬥連場，更棄用替身。拍攝前她認真上堂學習使用武士刀，她說：「我練劍、打觔斗、吊威吔，第一次吊威吔做到後空翻，覺得自己好叻，可以去武打方面鑽研一下。」

在拍攝MV現場，她全程親身上陣拍攝每一個鏡頭，從未想過要用替身：「我諗住為將來鋪路，可能有日可以做武打巨星呢！」但為配合劇情與剪接，最後吊威吔場口未有用上，她感到有點可惜。製作團隊請來日本火藝師宮窪研設計效果及動作給她，得知自己是第一個用這把火劍，她覺得太型了，除了揮動火劍，她還要由頭到腳淋水十幾個小時，她笑說：「感覺似浸浴、沖涼，大家都好凍、濕住，但都係一個新體驗。」

在拍攝MV前夕，師兄陳柏宇（Jason）從工作人員口中得知她為這個MV付出不少，為了給對方打氣，Jason偷偷前來探班給她驚喜，她笑說：「點知原來佢係打完波跟住過嚟，佢話還番個人情畀我，咁叫還人情？佢做過啲咩？手信都冇帶嚟。不過OK，露個面，但我覺得佢仍然爭我嘅債係未還晒。」其實她好感激師兄的窩心舉動。