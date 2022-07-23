綿羊仔女生　Ride車新態度

提起電單車，許多人會即時想起一身黑皮褸、騎着重機車的猛男鐵騎士。其實今時今日，騎「二轆」（電單車）已非男士專利，愈來愈多本地女生愛上Ride車樂趣，甚至特別偏愛輕巧又較易操控的綿羊仔。在「二轆」界具名氣的「薄荷綠小隊」（Vespa Team Mintgreen HK）4位成員，分享女生騎綿羊仔的樂趣，並帶大家遊車河打卡，體驗半天鐵騎士的好玩生活！

車聚睇靚景

騎電單車的好處是可以隨時隨地出遊，自己單拖出車又得，約埋三五知己一同出遊亦得，自由度相當大！不過如果每次遊車河都是去「深淺赤石」（即深水灣、淺水灣、赤柱及石澳一帶）就悶咗啲。所以薄荷綠小隊帶小記衝出港島，到新界區騎車兼欣賞風景。

出車當天早上天氣清涼，陽光不太猛烈，好適合Ride車。在小隊的帶領下，大家沿着大埔道向金山郊野公園進發。當抵達之後，大家都被眼前的水塘景色吸引。因為金山郊野公園內擁有多樣化的自然生態。只要走近休息亭，便能飽覽園內多個水塘如九龍水塘、九龍副水塘、九龍接收水塘及石梨貝水塘的自然美景。此外，該處的水壩和水掣房，均列作香港法定古迹，加上有花崗岩堤壩的雙弧形九龍水塘，風景一絕，打卡一流！

相處融洽互相幫忙

薄荷綠小隊其中一個特點是大部分成員都是女性，所以每次浩浩蕩蕩出車都好吸睛。究竟要具備甚麼資格，才能成為車會的一分子？會長Mo說：「條件可謂簡單又嚴謹，有電單車牌是第一步，但最重要是所擁有的綿羊仔必需是同型號同色的Vespa Primavera 150 Mint Green，如果有朝一日會員把車賣了，就會失去會員資格。」

正因為大家都喜愛同一款Vespa，共同話題自然特別多，所以即使車會成立不久，會員已相處得相當融洽。Daisy更笑言車會充滿愛：「尤其在大型活動上，新手泊車遇上困難時，資深會員都會出手幫忙，舉動令人暖心！」她又賣花讚花香，大讚薄荷綠小隊有別於一般傳統車會，不止齊齊在公路上Ride車及交流電單車零件知識，更經常一起去露營、攀石、射箭，以及玩獨木舟、龍舟和球類活動，每次車聚都有一大班人參加，充滿歡樂氣氛。

車技受讚感開心

相比起私家車，綿羊仔佔用空間不多，油費亦較偏宜，不過對「二轆迷」Thea與Daisy而言，選擇綿羊仔不純粹因為養車費較平，而是其價值已超越一部代步工具。一部綿羊仔，陪伴她們經歷人生大小事，為生活帶來不同變化。即使老一輩認為騎二轆是「皮包鐵」，但二人卻認為開車時身體外露，反而更能感受外在環境變化，而且可以拉近人與人之間的距離。

Thea說：「駕駛私家車時，不會有路過的司機覺得你車技好，而特別為你加油，反觀騎二轆時卻會出現類似的交流。」Daisy也憶起一件趣事：「試過最犀利一次是過隧道時聽到有喇叭聲，原來是隔籬車道的巴士司機畀Like。」說罷即引來嘉嘉和Crystal附和，原來二人也遇過類似經歷，雖然她們當下不知如何反應，但事後回想起來也覺得溫馨有趣，是騎「二轆」帶來的獨特樂趣。

周末早起為「刷相」

另一隊員嘉嘉表示，自從成為薄荷綠Vespa車主後，周末就再沒有自然醒。因為每個周末都要早起，騎車到攝影師出現的地方「刷相」（駕駛到特定地點，讓攝影師捕捉自己開車的身影）。她坦言過往駕駛外形普通的電單車時不着重打扮，但愛上薄荷綠綿羊仔後，就開始講究衣着，會穿上與愛車相襯的服飾出車，「刷相」亦漸漸變成她的騎車動力。

除了單人匹馬出動，嘉嘉也會發起SMD（Sunday Morning Drive），與車友一同「刷相」。透過這些集體活動，她不但與攝影師混熟了，更認識到許多新朋友，收穫甚豐。

為愛車扮靚

以為豪爽型女車手Crystal是一名工程師，就只愛鑽研電單車機件？錯了！其實她視愛車為藝術品，平日最愛為其裝靚身，例如在傳動蓋噴上薄荷綠色Logo、將本來是啞光銀色的前轆護蓋、倒後鏡金屬位換成電鍍外觀；更會為車燈加上帽簷，甚至將前後避震升級等。每個細節都費心思和時間，非常考工夫。Crystal笑言即使發生「意外」，都會第一時間檢查駕有否損傷，而不是先察看自己傷勢。

沒有Crystal的手藝，也一樣可以為綿羊仔扮靚！不妨學Daisy在車前貼上寵物的專屬貼紙，又或像其他女騎士般，在車尾加上野餐籃，便能讓愛車更添實用性和觀賞性。不用花大錢，只需裝飾上加入個人風格，就能讓一部簡單的綿羊仔變成專屬自己風格的藝術品，大家絕對要學起來！

港台二轆大不同

凡事有好亦有壞，騎二轆亦一樣！首先沒有外物遮掩下，鐵騎士要經常面對日曬雨淋，所以「薄荷綠小隊」提醒大家車內要常備一件雨褸。下雨天路面濕滑易跣車之餘，頭盔也容易被雨水淋濕而影響視線。此外，駕駛二轆時很容易進入其他大型車司機的盲點而發生碰撞，Thea就曾經試過被大型車司機逼到翻車，整架線羊仔壓在自己身上，導致身體受損。

問到香港是否一個適合駕駛二轆的地方，4人都一致認為不太適合。「對比幾乎人手一架二轆的台灣，香港配套是有所不足。首先台灣道路上有專門的機車道，而且燈位下會開闢一個位置給二轆停車，令到二轆司機得到更多安全保障。而且電單車在當地十分普及，道路使用者之間有更多理解。反觀香港地小人多，沒有專門的電單車道，而且電單車的使用率較低。所以奉勸各位在本地騎電單車時，要打醒十二分精神，時刻留意路面狀況。」