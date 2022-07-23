水龍頭滴水　更換呢個配件就解決到？

水龍頭出現手柄位置不順暢，又或者經常滴水，今集《自己屋企自己救》就要解決這個問題。今次更換的是洗手盆的冷熱水龍頭，除了選擇品牌及款式，最重要是留意會否誤買單冷水龍頭。包裝盒內有水龍頭本體，另外亦有兩條水管，加上小量配件。更換時，只需要使用士巴拿一款工具，先將水掣關上，鬆開水龍頭底部的螺絲就可以拆除舊水龍頭，而安裝新水龍的過程則與拆除過程相反。實試安裝過程難度不高，不過洗手盆底的空間不足，較難使用士巴拿等工具。

室內設計公司項目主管David指裝拆過程大致正確，但一般師傅會用六角套筒代替士巴拿，即使狹窄空間依然可以輕易收緊或鬆開螺絲。David認為毋須在水龍頭與洗手盆之間擠玻璃膠：「如果是安裝全新的水龍頭，底座膠圈應該有一定彈性，安裝時只要固定好水龍頭，就不會出現滲水情況。除非使用一段時間後膠圈老化出現滲水，才擠玻璃膠阻止滲水情況。」另外，他亦不建議自行維修、更換入牆式水龍頭，因為有機會牽涉較嚴重的漏水問題。如果不想更換舊水龍頭，原來亦有方法解決問題：「水龍頭開關不順暢或者有滴水情況，其實可以更換水龍頭的閥芯，成本一般會比購買新的同款水龍頭為低，不過就有機會因為水龍頭款式太舊而難以選配。而且更換閥芯需要一定的技術，所以要量力而為。」