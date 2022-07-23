本日日本：初音未來誕生15周年　時尚潮物大包圍

有留意日本流行文化的朋友，一定認識初音未來這個結合歌唱軟件與動畫角色而成的虛擬歌手吧！自2007年登場以來即大受歡迎，除了有大量用戶利用初音翻唱歌曲及演繹原創曲外，其長長的藍綠色孖瓣造型更係深入民心，成了潮流Icon！適逢今年係初音誕生15周年，當然有眾多品牌出手炮製相關的聯乘產品，其中專出動漫周邊產品的COSPA便有一系列初音服飾及潮物，為粉絲送上驚喜！

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插畫師出手 多樣性美態

COSPA這個品牌對初音可謂情有獨鍾，之前曾推出了不少相關產品。這次的新出品繼續跟piapro網站合作，該網站專門讓一眾創作人（包括音樂、歌詞及插畫等）在這裏投稿，藉以互相合作，再衍生新的作品。今次的出品包括有T-shirt、斜孭袋、匙扣、亞加力立牌、掛氈及油畫布畫作等，並分別由奏音、円G、小林Onyx、Sugar Monaka及松Uni多位插畫師的畫作炮製，以不同風格來呈現初音的美。心水推介有円G的畫作，盡顯初音的佻皮可愛。

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意大利品牌 招牌色點綴

初音的魅力亦遍及日本以外的國家，其中意大利時尚手錶品牌I AM便宣布將推出初音聯乘手錶。採用品牌帶點懷舊Feel的電子錶款，最大賣點莫過於錶身採用了初音的招牌藍綠色及粉紅色作配色，十分搶眼醒目！其他細節還包括錶面印有未來（MIKU）字款，錶帶的固定圈及扣環則印上了名字拼音及出生日期，而錶背更刻有I AM及初音未來的Logo。即日起至8月22日於ARMA BIANCA網站接受預訂，預定於明年1月發貨，售¥13,200（約HK$752）。

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育成遊戲 欣賞表演

積極跟不同單位聯乘的電子育成遊戲機他媽哥池（Tamagotchi），當然亦不甘後人推出初音版本。玩法跟一般他媽哥池沒太大分別，按照你照顧初音的方式，會得出不同服裝造型的初音，當中更會有MEIKO及KAITO等其他人氣虛擬歌手角色登場。機內亦提供包括訓練初音歌藝及接音符等小遊戲，簡單又不失趣味。於指定時間更會有特別造型的初音表演，絕對令粉絲期待。分別有三款機身可選，即日起至9月14日可到PREMIUM BANDAI預訂，售¥2,860起（約HK$163）。