高海寧望《童時愛上你》一角奪視后　 自爆兩度經歷情緒病

藝人高海寧（高Ling）今晚（23日）出席「全港時尚專業女性選舉」，父母及姑姐亦有到場支持。高Ling以一身黑色晚裝上陣，對獲獎表示榮幸：「面試要回答好多問題，我都有作出反思，例如將來有咩計劃同埋點樣回饋社會，我當初入行都係憑住一腔熱血，希望可以將呢份毅力，同時下年輕人分享，佢哋有好多想法，但未必得到支持，我想睇吓點樣幫到佢哋，我覺得趁年輕乜都要試同拚搏一下。」她指由於曾經歷過情緒病，因此希望透過自己的職業，讓更多人關注情緒問題：「我認為精神健康比身體健康更重要，但好多人都忽略，尤其大家生活都好大壓力，所以要多關心身邊人。」

高Ling稱曾兩度經歷情緒病，試過幾次鬼剃頭及脫髮，甲狀腺又有問題：「最嚴重嘅時候試過收埋自己，消失人間，所有人都搵我唔到，唔聽任何人電話，呢個狀態維持咗半年。有段時間我公公過身，我不停喊，喊到要睇醫生求助，最後都係要靠自己捱過，冇人可以幫到你。真係要經歷過先知，自己要點樣去調節心情，所以我希望接到情緒病或精神病嘅角色。（驚唔驚拍呢類角色令你情緒病復發？）我都驚，但唔想畀自己有限制，我經歷過所以會演得更真實。」

另外，講到其主演的劇集《童時愛上你》昨晚大結局，她透露收到很多觀眾留言，令她大受感動，所以忍不住開直播跟大家分享感受：「個角色得到好多人鍾意，劇集得到好口碑，令我好感動。（係你最鍾意嘅角色？）係，因為發揮好大，而且角色有唔同階段，好多位要拿捏得好好。好多網民都話唔捨得，佢哋去到無綫官網留言，希望劇集有續集、電影版或番外篇，又話希望變成處境劇，咁就可以日日睇到。（有冇信心憑呢個角色攞視后？）都有人咁講，終於可以衝下視后，有機會都好，希望得啦，觀眾認同好重要，今日攞完呢個獎，希望年底又有獎攞。」

對於好友王丹妮獲金像獎最佳新人獎，高Ling直言戥對方開心，正相約好友食飯慶祝，笑言若自己獲視后就跟對方有得揮，之後又正經話：「朋友唔係咁比較，見到佢有成就好開心，知道佢有好多工作安排。（想同佢合作？）希望古天樂搵我拍電影啦！（金像獎最佳男配馮皓揚入咗無綫藝訓班，你會唔會做星級導師？）吓，佢係最佳男配喎！我期待合作多啲，等我攞咗視后再算，我哋公司有好多好演員可以去教，例如陳豪同黎耀祥。」