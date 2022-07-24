金曲頒獎禮︱曾比特獲歌曲獎感謝Eric Kowk　Edan冇到有獎！

今晚《香港金曲頒獎典禮》公布10首得獎歌曲名單，除有頒獎禮的得獎常客如張敬軒的《俏郎君》、鄭欣宜的《先哭為敬》、呂爵安（Edan）的《E先生連環不幸事件》及江海迦《CityPop》 外，還有實力派的泳兒《荊棘海》、張天賦《記憶棉》及衛蘭《It's OK To Be Sad》；至於後起之秀有《聲夢》兩大小花包括有炎明熹的《真話的清高》和《原來談戀愛是這麼一回事》的姚焯菲，以及曾比特的《我不如》，而Edan冇到現場都獎攞。

身在內地工作的曾比特預錄致謝片，表示：「好榮幸喺香港金曲頒獎禮有多個候選獎項，包括金曲獎及新人獎等，我要特別多謝Eric Sir（Eric Kowk）嘅提拔，多謝佢嘅支持，希望有機會同Eric Sir繼續並肩作戰。」更唱出一段恩師的《1984》，而在頒獎禮現場的Eric Kowk表示：「好感動，佢有今日嘅成績係靠佢自己努力，我只係幫一幫佢，不過佢真係要多謝佢唱片公司多啲。」

馮允謙和JW（王灝兒）擔任表演嘉賓，他們重新演繹經典歌《分手總要在雨天》和《願你今夜別離去》，2人歌聲悅耳，令人聽出耳油，尤如置身在他們的演唱會，多過似在頒獎禮。

ANSONBEAN（陳毅燊）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）3位後生仔女擔任《金曲獎》的嘉賓演唱，青春活力，唱爆舞台，ANSONBEAN又Rap又唱，台型十足；之後由Yumi和Windy合唱Yumi的《Breakin＇ My Heart》本身她們是After Class成員，更加合拍。唱罷Yumi和Windy並負責頒發第10首《香港金曲》，由姚焯菲（Chantel）的《原來談戀愛是這麽一回事》，Chantel致感謝詞後，不忘攬攬兩位姊妹，Windy祝Chantel愈來愈好，她說：「Chantel初時唔夠信心，希望佢加油。」而Yumi就希望Chantel唱更多唔同的好歌給大家。