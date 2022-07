金曲頒獎禮︱曾比特獲歌曲獎感謝Eric Kowk　Edan冇到有獎！

今晚《香港金曲頒獎典禮》公布10首得獎歌曲名單,除有頒獎禮的得獎常客如張敬軒的《俏郎君》、鄭欣宜的《先哭為敬》、呂爵安(Edan)的《E先生連環不幸事件》及江海迦《CityPop》 外,還有實力派的泳兒《荊棘海》、張天賦《記憶棉》及衛蘭《It's OK To Be Sad》;至於後起之秀有《聲夢》兩大小花包括有炎明熹的《真話的清高》和《原來談戀愛是這麼一回事》的姚焯菲,以及曾比特的《我不如》,而Edan冇到現場都獎攞。

身在內地工作的曾比特預錄致謝片,表示:「好榮幸喺香港金曲頒獎禮有多個候選獎項,包括金曲獎及新人獎等,我要特別多謝Eric Sir(Eric Kowk)嘅提拔,多謝佢嘅支持,希望有機會同Eric Sir繼續並肩作戰。」更唱出一段恩師的《1984》,而在頒獎禮現場的Eric Kowk表示:「好感動,佢有今日嘅成績係靠佢自己努力,我只係幫一幫佢,不過佢真係要多謝佢唱片公司多啲。」

馮允謙和JW(王灝兒)擔任表演嘉賓,他們重新演繹經典歌《分手總要在雨天》和《願你今夜別離去》,2人歌聲悅耳,令人聽出耳油,尤如置身在他們的演唱會,多過似在頒獎禮。

ANSONBEAN(陳毅燊)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy)3位後生仔女擔任《金曲獎》的嘉賓演唱,青春活力,唱爆舞台,ANSONBEAN又Rap又唱,台型十足;之後由Yumi和Windy合唱Yumi的《Breakin' My Heart》本身她們是After Class成員,更加合拍。唱罷Yumi和Windy並負責頒發第10首《香港金曲》,由姚焯菲(Chantel)的《原來談戀愛是這麽一回事》,Chantel致感謝詞後,不忘攬攬兩位姊妹,Windy祝Chantel愈來愈好,她說:「Chantel初時唔夠信心,希望佢加油。」而Yumi就希望Chantel唱更多唔同的好歌給大家。