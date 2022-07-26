陳展鵬返內地拍劇　單文柔帶女同行做跟得夫人

藝人陳展鵬之前已返內地為無綫新劇《香港人在北京》準備拍攝，而同劇的演員包括吳若希、吳業坤、戴祖儀、洪永城等，此行展鵬的太太單文柔(Phoebe)及女兒小豬比都有一同前往，到埗隔離過後，趁着現時劇組還未開工，展鵬與她們周圍玩樂，小豬比去完遊樂場又跟父母到寺廟，玩得不亦樂乎，而Phoebe亦坦言此行相當滿足。

Phoebe接受東網獨家訪問時指今次是女兒小豬比第一次跟他們出門旅行，日前他們更一起到普陀山拜南海觀音，她謂:「未開戲之前，我哋已經話想去普陀山，今次咁啱展鵬嚟寧波拍劇，我又可以探吓屋企人，因為我媽咪本身係寧波人，真係好有緣份，好有意思。」她又指去普陀山既要坐多程車，又要坐船，長途跋涉，大人都會有點辛苦，但Phoebe就大讚女兒小豬比好叻，不用抱自己行了很遠路程，她謂:「依家每日都好熱，呢邊好少人日頭出去活動，今次我哋一班人當行吓山，係一次好好嘅經歷，本來我哋都諗住要孭佢上去，但佢自己好叻女，好多時都係自己行。」

而吳業坤亦不時都會PO相於社交平台，可能太掛住太太Aiko，日前他PO出之前二人去策騎的相片，更配文:「與伴侶慢慢向前進。」至於Aiko亦於社交平台PO出多張在港周圍吃喝玩樂的照片，去大牌檔食咖喱之餘，更嘆北京烤鴨，就算老公不在身邊，都不愁寂寞。

至於洪永城無奈要「拋妻棄女」出外搵奶粉錢，期間他又到香山教寺誠心參拜，而他怕女兒不認得他，故不時視象，更笑指女兒肥了很多，很想咬她一啖呢！