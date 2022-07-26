胡楓90歲開紅館騷破紀錄　預計逾80位嘉賓上台

現年90歲的胡楓（修哥）將於9月10日假紅館舉行演唱會，今日（26日）舉行記者會。修哥破香港紀錄以90歲高齡踏紅館，而演唱會總共有超過21個主辦單位一同參與，成為紅館有史以來最多主辦單位的演唱會，預計屆時將有逾80位嘉賓上台，將是紅館最多嘉賓之演唱會。

修哥受訪時透露其演唱會原定新年期間舉行，因疫情兩度延期，他說：「今次終於開得成好開心，好好彩有個咁好嘅期，係非常之幸運。（到時兒孫會唔會上台？）依家徵求佢哋意見，如果佢哋想上台我會好開心，佢哋唔想上台我都好開心，我冇所謂，佢哋考慮中。（契仔契女呢？）我完全冇理，因為個個都幫過我好多次，我點好意思開口。唯一一個係我邀請嘅係張家輝，但唔係刻意，只係之前一齊食晏我順便問吓。（到時同佢合唱定跳舞？）暫時乜都未知，我90歲仲跳舞？」問到老友謝賢（四哥）到時會否捧場？修哥坦言嘉賓名單交由主辦單位負責，又自爆3星期前才跟四哥一齊食午飯：「恭喜佢攞到影帝為我哋啲前輩爭光，近期冇再約，因為唔得閒。（好多人關心四哥健康情況？）個個都關心，有人關心係好事。」

講到個唱籌備情況，修哥坦言有太多歌，擔心要刪減歌曲名單，笑言為取爭時間唱歌可能到時衫也不會換，但強調一定不會超時。對於有21個主辦單位，他直言自己也感驚訝，承認可能是人緣好，問他會否繼續開騷？他說：「我梗係想，我好鍾意表演，希望陸續有嚟。」