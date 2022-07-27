崔碧珈生酮飲食重拾完美Body　力保「性感女神」一姐地位

由演員變歌手的崔碧珈（Anita）曾受逾140磅身重而困擾，但奉行生酮飲食後，只花了6個月時間就能跟「脹爆」身材永別，5年來維持110磅，全身瘦之餘，仍力保到「性感女神icon」，日前她接受專訪時，自信謂：「個胸係有少少縮細，但Cup數就唔多。」

在眾多減身法中，她堅持生酮飲食keep fit，全因好處多：「減磅只係其中一個Benefits，仲可以抗衰老、排毒。」又指飲食法如開啟身體另一個模式，用燒脂肪做能量，所以每一啖呼吸、每一下心跳，都消耗脂肪，故7日應可減磅，到約兩周就能見較大成效：「第一階段係去水腫，將唔好嘅細胞排走，好似開叉嘅頭髮、指甲、死皮，皮膚狀態都變好，會瞓得好咗，人就會精神咗，全部都係我想要嘅優點。」

而Anita覺得最難得減脂不減口福，她指生酮飲食是戒糖及澱粉質，而和牛就是生酮法的福祉：「唔使計幾多份量嘅肉，可以無限食，我係朋友圈中食得最多安士和牛，仲可以食拖羅，愈肥嘅肉，好似肥腩肉、肥豬肉、走醬東坡肉，我會食好多水，間中會進行斷食。」至於素菜者，她覺得難度較大，因為菜有澱粉素菜類，所以最好諮詢番營養師。

她坦言會跟朋友食打邊爐，但拒絕醃製食物：「揀皮蛋芫茜湯底，會問清楚食物嘅製作過程，試過食足3個鐘。亦可過甜食癮，皆因她現學炮製生酮雪糕、蛋糕及麵包：「有時口痕都唔使太克制自己，口感上有8、9成似，其實自己整唔難，只要有個焗爐就得。」

對於坊間指生酮飲食易令人變憔悴，她就覺得是謬誤，指任何減肥法亦是逆方施行，不能食甜外又要加大運動量，難免影響心情而令人狀態變差，她以過來人身份分享：「如果用生酮法就唔會咁樣，其實減肥嘅大前提係揀適合自己嘅方式前，要同自己做個心理輔導，準備好有條幾難行嘅路，要開心咁面對，同埋要有恒心，否則好易失敗。」

問到生酮飲食可有副作用？她笑言因要大量飲食，可能如厠多構成不方便而被視為「副作用」，笑言男性難執行生酮飲食，可會影響其異性緣？她就話：「So Far，男朋友唔係用生酮嚟認識，反而仲容易識到男朋友，因為好多嘢唔食得，變相唔使點請你食飯，我識啲女仔成日話要食酒店自助餐，嗰度好多錢，貴嘢全部唔食得，識男朋友仲易咗。」

場地提供:Pier 1929灣仔碼頭

註冊營養師（澳洲）劉嘉豪（見圖）稱生酮飲食最初是用於醫治神經性疾病，但發現低碳加高脂飲食，可以產生燃燒脂肪變成能量嘅生酮效果，所以相比其他減肥方法，生酮飲食可於短時間內達到效果。

不過此飲食方法亦難於堅持，因消耗太多脂肪亦非好事，會產生不少副作用，或會出現口乾、口苦、肚痛、胃炎、便秘，情緒低落、失眠、酮疹等狀況，研究所得高脂飲食，亦會加重患高血壓等風險，而且當由低碳再回復高碳飲食時，體重回彈極高。

他又指患腎、肝、心臟病或糖尿病者，還有服用精神科藥物亦不建議採用生酮飲食，其實任何減肥方法都要注意均衡營養，更提供減肥貼士：「只要接受咗唔食早餐，晚上唔食飯，其實都可以減到肥，同埋或可進行斷食性生酮，即一日只有兩小時進食。」