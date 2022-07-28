《獎門人》無罩式錄影︱陳山聰收工確診　黃智雯抹嘴高風險

無綫總經理曾志偉率領的節目《開心無敵獎門人》昨晚（27日）進行錄影，陳山聰、袁偉豪、黃智雯都有份參與，無奈錄影完畢山聰感覺身體不適，進行快測後發現「中招」，而各緊密接觸者都有接通知即時做快測，全都冇事。山聰現居家隔離，幸好2歲兒子並沒受感染。而《獎門人》今晚（28日）仍然「無罩式」繼續錄影。

藝人陳山聰、袁偉豪、黃智雯、胡蓓蔚、胡諾言昨晚（27日）組成「Crazy Runner隊」為節目《開心無敵獎門人》進行錄影，同場的還有《愛‧回家之開心速遞》演員滕麗名、呂慧儀、單立文、蘇韻姿，主持曾志偉、錢嘉樂、阮兆祥及麥美恩，眾人於現場大玩遊戲，期間山聰搞到嘴邊食物，要智雯及豹嫂幫他抹嘴。而胡諾言及山聰更玩到倒頭大翻，相當落力。

不過，節目錄影完畢後山聰開始發現身體不適，在家進行快速檢測後發現確診，由於錄影時全場藝人均沒有戴上口罩，故都屬緊密接觸者，而「中招」的山聰接受東網獨家訪問時，坦言前日錄影前，因為他要拍攝劇集《美麗戰場》，所以朝早及下午開工前已先後做了2次快測，2次都冇事，他說：「係玩完《獎門人》後返到屋企，開始覺得有啲喉嚨痛，我再做快測先知中招，依家情況OK，居家隔離中，正面面對。（阿仔冇事？）我個房有獨立洗手間，阿仔同工人姐姐我哋都密切留意住，佢哋都冇病徵，我表哥係醫生，所以都有問佢意見，佢有教我哋點處理，我哋喺房封閉式7日，咁就應該好快好番。」問到知否在甚麼時候感染時，他說：「一定唔會喺獎門人度中，因為唔會玩完即刻中，尋晚返到屋企工人姐姐都瞓咗覺，我哋都叫佢起身即刻做快測。」他又指自己有咳嗽和喉嚨痛病徵。

至於同場「兄弟姊妹」，他亦有即時通知他們做快測，全部都冇事，他說：「佢哋CHECK晒冇事，大家可以放心。」袁偉豪、黃智雯受訪時均表示已做快測沒事，袁偉豪說：「我尋晚做咗一次，咁今日都去咗做核酸，暫時都冇嘢，呢幾日都會留意住。」