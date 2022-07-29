51歲宣萱曾有年齡焦慮　被經理人嫌又老又肥即「斬纜」

現年51歲的藝人宣萱過往拍過不少經典劇集，當中包括《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案IV》、《戇夫成龍》、《不懂撒嬌的女人》等，而她有份主演的《難兄難弟》現時深夜時段亦於翡翠台重播中。日前她接受內地節目訪問時，坦言過後都曾經有年齡焦慮，在29歲將要迎接30歲時，自覺全盛時期已過去，當時她還不禁落淚，她坦言:「我真的哭了，我感覺全盛時期已經過了，就是結婚階段嗎？怎麼辦啊？我就哭了！」但是到踏入40歲時，宣萱反而認為這才是人生剛開始，「女人40歲是一個新的、好的開始，到了我50歲那一個晚上，我非常期待，我可以享受自己做的一切，開始期待和享受生活。」她更大爆46歲那年被經理人嫌老嫌肥，要她去找別的工作，她謂:「我聲音沉了，問她是真的啊？但很快在家看着鏡子，沒那麼差吧！」她很有自信，清楚自己根本不到換工作的地步，於是跟對方結束關係。

此外，說到與圈中好友及好拍檔古天樂的關係時，她坦言視對方為兄弟，她說:「我當自己半個男人，他也當我半個男人。」而宣萱之前亦已加入古天樂公司，成為旗下藝人，她表示多年來大家還互相支持，相當難得的友誼。