【美女饕廚】懷石料理篇

這一天，我和美女朋友去了位於中環安蘭街、日本大阪過江龍的懷石料理老字號店，在香港已連續五年獲米芝蓮2星殊榮。懷石料理對於眼睛和舌頭來說是充滿藝術的課程餐，將現代口味融入日本料理的傳統，用季節性食材炮製獨有的味道來展現日本料理的精髓。

我本身是比較喜愛傳統日本壽司，所以一直很少試不同的懷石料理店，大約1年才吃3-4次。正統懷石料理店在香港並不多，今次好友推介。因為七月是鱧魚季節性食材，即使不喜歡鱧魚，也至少要嘗試一次，它是關西的代表，它被選為關西地區人民所認定的高級魚類之一，是夏季專用的食材，所以決定前來品嘗。

第一度菜是海膽山芋豆腐，邊吃經理邊熱情地介紹下一道菜的特色，準備了一碗暖湯解渴，一股溫和並帶木魚和昆布香的味道配搭了新鮮扇貝，扇貝先炸過，令它保持水嫩多汁，緊緊鎖住帶子的鮮甜味。接着是刺身，日本伊勢海老令我印象最深刻，鮮度爆燈，咬下去肉質爽滑富彈性，甘甜濃厚。

下一道菜是之前提及過的季節性食材──鱧魚。烤了後再用青瓜醋醃漬，另一款是天婦羅配青椒，天婦羅衣炸至極薄透，賣相十分華麗，但我還是覺得之前的龍蝦刺身比較有驚喜。

再來是和牛、冷麵和鮑魚飯。最後是紅豆葛餅，用葉子包着猶如迷你糉子般，配上抹茶。喝着抹茶有意外驚喜發現，出現壽字在茶碗內，寓意吉祥。

這裏是一家可以感受到廚師的用心製作，服務態度好，用餐時可以慢慢地欣賞精緻的器皿，是另一番體驗。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）