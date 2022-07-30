無懼中暑！歎冷氣玩War Game

本來天朗氣清的夏日，是最適合戶外活動的時候，但近日熱浪襲港，氣溫天天高升至攝氏35度或以上，就算背心短褲上陣去行山或郊遊，都分分鐘會中暑！其實要開心過夏日，唔一定要走到戶外，本地有室內War Game場，提供不同主題和場景的槍戰及過關遊戲，啱晒想避暑的你，跟朋友齊齊歎冷氣、玩餐飽！

街頭槍戰實感足

打War Game，最緊要場地夠大和場景多元化，才會有真實感和玩得開心。位於紅磡的室內War Game場Impact Force CQB，佔地40,000平方呎，相當寬敞。玩家入場後第一件事，就是挑選槍械（可揀BB彈、新式軟彈或雷射槍）和穿上面罩及避彈衣，然後在場地導師帶領下開戰。場內設有3個不同主題戰區，剛翻新的「櫻の國」，佔地超過7,000平方呎，儼如一個日本街頭迷宮。當中的食街匯聚了各式不同建築物，包括餐廳、便利店、神社及溫泉旅館等，和風甚濃。為增加刺激性，迷宮內部分建築採用上下兩層設計，方便「戰士」們隨時居高臨下了解敵情；另外場中央亦設置旗區，讓攻守雙方鬥快插旗來換取時間（敵方要設法搶旗），絕對是一場鬥智、鬥速度的較勁。

風格不一場景

想試感受外國風？「維多利亞小鎮」有部分場景以博物館為主題，大家甫進場就會被巨形的獅身人面像震懾，館內還有秘魯復活島的毛埃石像、中國兵馬俑等雕塑，配合射燈效果分外有氣氛。此外，小鎮內還有商店、酒吧街、電話亭和電車等不同布置，寬闊的通道適合作遠距離對戰。假如你是軍事狂迷，「軍工廠」這個戰區必定合你心水。皆因整個戰區以軍營為主調，四周都是荒廢建築物和爆炸品，配以大量植物裝飾，營造出陰沉緊張的氣氛，玩家在此展開近距離槍戰就最啱Feel！

落力解謎玩逃脫

想動腦筋或訓練身體協調性，可試試Running Game，與戰友一起執行不同任務。此遊戲設有3個不同主題房間，以歐陸風格打造的「雲尼京大屋」，裝潢美輪美奐、古典有氣派，內裏的一磚一瓦、擺設或牆身，都充斥不同遊戲和謎題。玩家拿到任務咭後要穿上炸彈衣，並於限時內成功解開謎題，才能逃出大屋。如果超時，身上的爆炸裝置會即時響起爆炸聲，代表整個解謎任務失敗。

瞓身撕名牌

來到「奇幻迷宮」，玩家會好易迷失其中！因為一邊要解題找出正確出口，同時又要小心免被敵方撕走身上名牌。至於「激鬥擂台」就更刺激，攻守雙方要在房間中央的巨型擂台上展開肉搏，盡力撕走對方名牌，鬥智鬥力，勝出就是王者！此外，房間內還有其他競技比賽，如踩石春路和各式球類活動等，考腦筋又考體能，就看你敢不敢挑戰！

同場加映：其他室內玩意

除了War Game，室內其實仲有好多嘢玩。大家不妨揀番個啱心水活動，與朋友一起歎住冷氣玩！

「包山后」教攀石：抱石及攀石運動已普，由5屆包山后黃嘉欣（Angel）及團隊在葵涌開設的Urban Stone Climbing Gym。佔地4,000多平方呎的攀登場內，設有抱石區和領繩攀登區，所有攀登路線鋪設的石頭，也是從世界各地不同品牌搜羅回來。場內每隔2至3星期左右更換一次路線以保持玩家新鮮感，同時亦會提供兒童攀石班和一級運動攀登課程供初學者體驗，大人細路玩都啱玩，更適合學校、機構、商業機構作團體訓練。

多元化身心體驗：除了身體健康，心靈滿足亦很重要。剛進駐中環的XYZ一共劃分3個空間，全新打造的Mycelium有「探蘊」的意思，提供不同瑜伽、舞蹈、體操和普拉提課程外，更有「1Heart」讓大家在音樂下展開高強度體能鍛煉，挑戰極限。當中的「We Are The Moon」介紹柔身術訓練的基本技巧，每個課程由陰陽結合，旨在讓玩家在身體律動的過程中找尋自我。Cocoon則代表「破限」，內有獨家瑜伽編排MOMM，讓學員透過聯繫身體和思想，打破固有觀念和延續全新可能性。至於象徵「歸源」的Cave，就提供「Born to Move」動感單車課程及全新的「Back 2 Mine」體驗，讓參加者釋放內在情緒，從而保持身心靈健康。