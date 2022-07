無懼中暑！歎冷氣玩War Game

本來天朗氣清的夏日,是最適合戶外活動的時候,但近日熱浪襲港,氣溫天天高升至攝氏35度或以上,就算背心短褲上陣去行山或郊遊,都分分鐘會中暑!其實要開心過夏日,唔一定要走到戶外,本地有室內War Game場,提供不同主題和場景的槍戰及過關遊戲,啱晒想避暑的你,跟朋友齊齊歎冷氣、玩餐飽!

街頭槍戰實感足

打War Game,最緊要場地夠大和場景多元化,才會有真實感和玩得開心。位於紅磡的室內War Game場Impact Force CQB,佔地40,000平方呎,相當寬敞。玩家入場後第一件事,就是挑選槍械(可揀BB彈、新式軟彈或雷射槍)和穿上面罩及避彈衣,然後在場地導師帶領下開戰。場內設有3個不同主題戰區,剛翻新的「櫻の國」,佔地超過7,000平方呎,儼如一個日本街頭迷宮。當中的食街匯聚了各式不同建築物,包括餐廳、便利店、神社及溫泉旅館等,和風甚濃。為增加刺激性,迷宮內部分建築採用上下兩層設計,方便「戰士」們隨時居高臨下了解敵情;另外場中央亦設置旗區,讓攻守雙方鬥快插旗來換取時間(敵方要設法搶旗),絕對是一場鬥智、鬥速度的較勁。

風格不一場景

想試感受外國風?「維多利亞小鎮」有部分場景以博物館為主題,大家甫進場就會被巨形的獅身人面像震懾,館內還有秘魯復活島的毛埃石像、中國兵馬俑等雕塑,配合射燈效果分外有氣氛。此外,小鎮內還有商店、酒吧街、電話亭和電車等不同布置,寬闊的通道適合作遠距離對戰。假如你是軍事狂迷,「軍工廠」這個戰區必定合你心水。皆因整個戰區以軍營為主調,四周都是荒廢建築物和爆炸品,配以大量植物裝飾,營造出陰沉緊張的氣氛,玩家在此展開近距離槍戰就最啱Feel!

落力解謎玩逃脫

想動腦筋或訓練身體協調性,可試試Running Game,與戰友一起執行不同任務。此遊戲設有3個不同主題房間,以歐陸風格打造的「雲尼京大屋」,裝潢美輪美奐、古典有氣派,內裏的一磚一瓦、擺設或牆身,都充斥不同遊戲和謎題。玩家拿到任務咭後要穿上炸彈衣,並於限時內成功解開謎題,才能逃出大屋。如果超時,身上的爆炸裝置會即時響起爆炸聲,代表整個解謎任務失敗。

瞓身撕名牌

來到「奇幻迷宮」,玩家會好易迷失其中!因為一邊要解題找出正確出口,同時又要小心免被敵方撕走身上名牌。至於「激鬥擂台」就更刺激,攻守雙方要在房間中央的巨型擂台上展開肉搏,盡力撕走對方名牌,鬥智鬥力,勝出就是王者!此外,房間內還有其他競技比賽,如踩石春路和各式球類活動等,考腦筋又考體能,就看你敢不敢挑戰!

同場加映:其他室內玩意

除了War Game,室內其實仲有好多嘢玩。大家不妨揀番個啱心水活動,與朋友一起歎住冷氣玩!

「包山后」教攀石:抱石及攀石運動已普,由5屆包山后黃嘉欣(Angel)及團隊在葵涌開設的Urban Stone Climbing Gym。佔地4,000多平方呎的攀登場內,設有抱石區和領繩攀登區,所有攀登路線鋪設的石頭,也是從世界各地不同品牌搜羅回來。場內每隔2至3星期左右更換一次路線以保持玩家新鮮感,同時亦會提供兒童攀石班和一級運動攀登課程供初學者體驗,大人細路玩都啱玩,更適合學校、機構、商業機構作團體訓練。

多元化身心體驗:除了身體健康,心靈滿足亦很重要。剛進駐中環的XYZ一共劃分3個空間,全新打造的Mycelium有「探蘊」的意思,提供不同瑜伽、舞蹈、體操和普拉提課程外,更有「1Heart」讓大家在音樂下展開高強度體能鍛煉,挑戰極限。當中的「We Are The Moon」介紹柔身術訓練的基本技巧,每個課程由陰陽結合,旨在讓玩家在身體律動的過程中找尋自我。Cocoon則代表「破限」,內有獨家瑜伽編排MOMM,讓學員透過聯繫身體和思想,打破固有觀念和延續全新可能性。至於象徵「歸源」的Cave,就提供「Born to Move」動感單車課程及全新的「Back 2 Mine」體驗,讓參加者釋放內在情緒,從而保持身心靈健康。