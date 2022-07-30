聲夢傳奇2︱趙紫諾帶病上陣展現驚人實力　陳昊廷激親JW慘遭鬧爆

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》進行得如火如荼，首輪團戰上周已展開，由紅隊總監郭偉亮（Eric Kwok）率領Gin Lee（李幸倪）、泳兒（Vincy）、林奕匡（Phil）對決藍隊總監陳奐仁（Hanjin）率領的布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及JW（王灝兒）。上回講到經過兩個回合，藍隊以總數32分，遠遠拋離紅隊的18分，而第三回合，藍隊Duncan(侯雋𤋮)跳唱《信自己》。於最新一集中，紅隊的女團XiX將由「跳舞小隊」Aster、Vici、Crystal及Charlotte跳唱《超能力》，4人於舞蹈總監Sunny Wong指導下大有進步，成功炸爆舞台，最終大比數撼低Duncan！

其實Xix也不無暗湧，因緊接她們出場的Jason（陳晉軒）及Sabrina（趙紫諾）均帶病上陣！Jason以《如果可以》對戰Maggie（趙頌宜）《我不好愛》，由於事前太過瘋狂練習，最終用聲過度導致失聲。而首戰憑《說散就散》展現驚人實力的「聲夢大魔王」Sabrina，由於賽前病足一星期兼聲帶發炎，一度搞到壓力爆煲。至於Timothy（陳昊廷）綵排期間數度激親導師JW，慘遭她連環鬧爆：「你次次都係用我最多時間，你唔好嘥我時間！」。