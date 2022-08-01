甩拖後首現身！朱敏瀚自揭與余思霆分手真相：係有唔捨得！

藝人朱敏瀚（朱仔）日前宣布與余思霆和平分手，今日（1日）乃「分訊」後首度現身，出席無綫劇集《痞子殿下》宣傳，心情不錯的他，與同劇的周嘉洛、陳瀅、王灝兒等有說有笑。

談到分手後心情？朱仔說：「我OK，分手最主要係因為疫情，長期分開接近2年，呢2年真正見面只得2個星期，覺得好難維繫。（有冇努力挽回？ ）有共識嘅，我哋一齊有傾有講，期間我哋冇嘈過交，表現成熟。」更指與舊愛再見亦是朋友，將來會繼續支持對方，問到對戀情可有不捨？他坦言有不捨，但會向好的方向想，更指思霆仍身在台灣，預計9月返港時會約見面，至於會否復合，他說：「做住朋友先，我哋都忙於工作，現階段先做好眼前嘅嘢，再睇睇可以行得幾遠啦！（分手有冇涉及第3者？）冇！」

有指兩人宣布分手當日，思霆隨即於社交網上載性感照，朱仔即力撐對方說：「據我所知佢嘅網上平台逢星期三更新，同埋唔止佢一個人更新嘅，背後有一個團隊運作。」提到與周嘉洛、陳瀅及JW因今次合作成為好友，朱仔公布分手消息前，也先於群組報告，對於嘉洛被自責沒有關心他，朱仔說：「佢忙緊幾組戲，3、4日冇瞓覺，我絕對諒解，不過佢有錢，會叫佢請食飯。」