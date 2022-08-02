馬國明全身沾滿貓毛洩蜜　焗住認同湯洛雯同居

藝人馬國明今日（2日）現身太古城，出席《白色強人II》宣傳活動。當記者笑指家住太古城的他今日「主場」，他起初說：「係呀，行一陣就返到屋企。」然而當被發現全身沾滿貓毛時，馬國明才說：「其實我同阿湯（女友湯洛雯）喺將軍澳租咗個單位，如果趕戲時就喺嗰度住，同埋疫情我都驚會傳染屋企人，所以有另外一個地方穩陣啲。阿湯養咗兩隻貓喺嗰度。（同居？）你哋都可以咁講。」

馬國明「愛屋及烏」，覺得一對小貓很黐身及可愛：「佢哋會跟着我去廁所，我哋睇電視，佢哋又會喺隔離趴住喺度，搞到我都中咗貓毒。（當佢哋係仔女？ ）其實佢哋係一對夫婦，來自唔同家庭，貓仔大約一歲，而貓女得幾個月大。」

再次被問到推劇一事，馬國明再三澄清說：「唔係推劇，係好多謝公司趁《白色強人II》推出啲段時間，能夠放我出去搵真銀，其實每套劇集都總會有幾個演員考慮吓先嘅。（不如真係呢段時間拉埋天窗？ ）如果有好消息，我哋一定會講。阿湯嚟緊要去澳洲起碼半個月，所以我要留喺屋企湊貓就真。」

對於劇集收視報捷，他坦言喜出望外：「估唔到劇集已經喺內地播竣，而香港嘅收市都仲咁好，真係好鼓舞。」