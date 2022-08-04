東方日報C1：陳偉霆深水埗尋仇被點相　張家輝影帝級待遇傘陣護駕

藝人張家輝與陳偉霆（William）前晚在深水埗拍攝動作新片，William以一頭銀髮造型現身，目露兇光，霸氣十足。家輝則有影帝級待遇，多人貼身「侍候」！拍攝現場更有星級嘉賓「踩場」，男神彭于晏晒住麒麟臂打躉探班，更捉住家輝吹水敍舊。

影帝張家輝與陳偉霆前晚在深水埗黃金商場為電影《爆裂點》開工，染了一頭銀髮的William着住花恤衫，打扮招搖，造型江湖味十足。現場拍攝到他在商場內兇神惡煞地穿梭尋仇，工作人員還不時為他噴上「汗水」，更顯殺氣騰騰。拍攝時目露兇光的William在商場內見到新的電腦產品亦雙眼發光，明顯大感興趣，等待拍攝期間更不時與工作人員傾偈研究新產品，多位市民發現在內地爆紅的他竟然現身平民商場，皆感雀躍。

家輝約8時許乘坐7人車抵達深水埗，近日在附近街頭取景的他，酷熱天氣下穿外套及衞衣拍攝尤其辛苦，前晚到場後即時登上劇組為他安排好、開大冷氣的化妝車化妝。期間下過一輪驟雨，雖然他落車後只有數步之距已經有瓦遮頭，但多位工作人員同樣嚴陣以待，準備好傘陣，免得他被雨淋濕。近一小時後，化好妝的家輝準備好開工，他探頭往車外視察一輪，見已經停雨，隨即守規矩地戴好口罩才落車步入商場會合William拍攝。除了多位工作人員貼心招呼家輝，讓他能夠集中精神拍戲，現場更泊有一部有4座流動廁所的貨車，讓家輝、William、監製及導演等行個「方便」，認真照顧周到。

與彭于晏坐冷巷吹水

新片有家輝與William兩大紅星坐鎮，連探班的嘉賓亦相當吸引。近日來港日跑夜跑、在各區被網民「野生捕獲」的彭于晏專誠「踩場」，見他戴上鴨舌帽、着住背心短褲，一身運動打扮，更不經意晒麒麟臂，身形弗到漏！而出名「口水多過浪花」的他與家輝在電影《激戰》合作無間，難得有機會碰頭，當然講到口不停，兩人與William幾位大明星更相當貼地，不介意屈在商場冷巷坐膠櫈吹水；當家輝與William開工時，彭于晏在現場睇拍戲，不時與工作人員傾偈，逗留超過兩個鐘都未捨得走。

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