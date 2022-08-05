ViuTV停擺惹眾怒　梁思浩鬧爆花姐不負責任：錢就識袋！

人氣男團MIRROR紅館演唱會於上月28日發生嚴重事故，12子即時停工，其公司ViuTV亦立即停止部分運作，社交網更是自意外當日後便完全停擺，未再更新其他節目宣傳，惟此舉卻引起網民不滿，直指不應完全停止更新社交平台，認為其他節目還是有宣傳的必要，如最近熱播的戀愛真人騷《戀愛Staycation》，若ViuTV加強宣傳，關注度定必大大提升，但亦有網友認同ViuTV做法，明白公司上下都需要時間和空間去處理及消化事件。

另外，藝人梁思浩日前主持網台節目時亦有談及MIRROR騷意外一事，更突然怒轟經理人花姐事後「潛水」及甚至未盡經理人責任：「有一個人我覺得成件事係難辭其咎㗎，嗰個就係阿花！你係一個經理人，如果你rehearsal睇到有危險，你需唔需要保護你啲藝人先？幫你搵錢㗎喎！你袋錢就袋落袋啦？阿花，老老實實啦阿花，如果你係呢12個細路仔嘅經理人，你有睇rehearsal㗎嘛！你有去睇㗎！如果你話畀我聽你冇睇，仲衰！你如果作為一個人嘅經理人，你袋緊佢錢㗎！我真心講呢12個細路仔，你袋緊佢錢㗎！你袋錢嗰時就識袋，到佢哋有事嗰時，你係完全，係完全消失天與地。同埋你當時你係一個經理人，又或者係監製，你覺得有危險，係咪要出聲先？因為所有幕後嘅人已經開始講，其實rehearsal已經有危險，rehearsal有危險，你唔係新人嚟嘛，你做得監製，你錢就袋落袋，責任唔使你孭啊？呢個世界冇咁唔使找錢嘅午餐㗎！」