【特約報道】牙痛人人試過，不是大病，但足以令你寢食難安、食龍肉都無味。牙肉腫痛的成因有很多，大多與牙齦炎、牙周病、生智慧齒、熱氣等有關。

中醫指，牙肉腫痛與陰虛上火及臟腑失調有關。齒乃骨之餘、胃之絡，中醫認為牙齦、口腔或嘴唇部分代表胃，胃火旺則導致牙齦紅腫、刷牙容易流血、口臭，還有胃部灼熱疼痛、胃酸、腹脹、口渴、口苦、便秘等症狀，脾臟運化功能亦會減弱。

很多人牙肉腫痛就飲涼茶，其實飲錯涼茶反會加重病情。牙肉腫痛有實火、虛火之分。實火即陽氣高於水平，陽氣太多，令身體如同火爐。長時間在酷熱環境工作、體力勞動大、常吃辛辣燥熱食物，都可形成實火。實火者，牙肉腫痛來得急，會劇烈疼痛和紅腫，嚴重的更會牽連頭部引發頭痛。可以飲夏桑菊、銀菊露、五花茶等涼茶，金銀花味道甘香，清熱解毒；菊花清散風熱、平肝明目，對治療肝火旺盛、清實火很有幫助。

假若牙肉腫痛反覆出現，牙肉顏色不太紅，又隱隱作痛，則屬虛火。虛火指陽氣屬正常水平，但陰氣受損、津液不足的意思。夏天熱出汗多，耗損人體津液；加上現代人壓力大，又經常熬夜、情緒波動、思慮、長期注視電腦屏幕，均會進一步耗損陰液，造成陰虛。當陰液不足，難以制衡體內的火氣，就容易出現陰虛火旺的現象，並反映於口腔。這類人可多煲玉竹、百合、花旗參等湯水，滋陰補虛。如將虛火誤以為熱氣，仍飲用瀉火清熱涼茶，反而擾亂體內陽氣平衡，令虛火燒得更熾熱，不能改善陰虛狀態之餘，更可能令人容易疲倦、脾胃消化不良。

若不清楚自己體質，最好是多食用性質平和滋潤的食物，可多喝竹蔗茅根水，清熱養陰潤燥。中藥如石斛，味甘性平，益胃生津，對虛火或實火同樣有效。若懶得自煮，最方便就是多吃平性蔬菜水果。適逢初夏，瓜類當造，不妨多吃節瓜、老黃瓜、合掌瓜等等。番茄及奇異果等含豐富維他命C的食物亦宜多食，維他命C能製造膠原蛋白，鞏固牙齦健康。

食療外，用鹽水漱口也有療效。鹹味下火，幼海鹽亦有殺菌作用，可消炎退腫，虛實證都合用。閒時也可多按壓內庭穴，此穴位於在腳背上第二、第三趾之間，腳趾縫處的陷凹處。每次按約五分鐘，能瀉胃火、助消化。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。