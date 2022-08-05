花6年時間製作港產科幻片　劉青雲佩服古天樂勇於嘗試

科幻電影《明日戰記》將於8月下旬上映，身為總監製兼主演的古天樂（古仔）與一眾主演，跟大家分享該片製作過程，古仔強調的說：「香港未曾認認真真拍過一部很有水準的科幻片，其實我們開始去構思拍一部科幻片的時候，我們先準備好基建，有一間特技公司去支持項目，這一部科幻電影要做的鏡頭，可能是超出以往亞洲電影做的數量。」

由於是空前大製作，團隊在前期先製作動畫，讓拍攝團隊及演員參考，古仔說：「我們今次拍攝不是憑空想像，先做妥前期動畫，再按着動畫去拍。」導演吳炫輝也認同說：「前期動畫是文字劇本不能表達，雖然很多場景都是特效處理，其實現場都搭建很多景，讓演員跑得、走得。」

古仔還表示：「這部戲所花最多的時間就是特技，第二就是故事創作方面，差不多怎樣去設計想像一個故事，都好像有人拍過，又或很像過往的創作，盡量避免成為『偽荷里活』。藉着這部戲，讓香港往後不單止是有某幾種題材，可以拍一些天馬行空的戲或科幻片，都可以做到出來。」而編劇劉浩良也心中有「數」的說：「這個故事算破了紀錄，除了機械人設計前期準備了3年，拍完這部還最少再做兩年的後期製作，這個故事花了6年時間。」

導演吳炫輝回想2008年在聚會中與古仔認識，他說：「古仔知道我做視覺特效，過了3、4年後，他決定拍這部電影。其實很難得一位演員對幻科有這樣豐富的知識，某程度上他是一名顧問，當時像積木慢慢堆砌，原來科幻片在我們香港也可以發生。」

要成就一齣高質素驚世鉅著電影，要投入時間、資源、人才，古仔肯定的說：「我覺得吳炫輝是個好導演，他有份參與的特技電影他都會在現場，我不覺得他是一個新手。」。劉青雲跟古仔行動一致謂：「我很認同古仔說，始終要有嘗試去做，我覺得我們是有能力去做這事情。」姜皓文感謝導演的溫柔道：「有一場自我獨白，當日狀態不好，導演很好，讓我改天再拍，我未試過這樣的劇組對演員如此體貼。」謝君豪讚嘆的說：「搭建了飛機倉出來，又有升降台，不簡單，真的利害。」連張家輝也深感佩服的謂：「香港沒有出過質素這麼高的特技電影，況且更是科幻題材，對於我們是很大膽的嘗試。」