林敏驄欽點黃嘉雯做小三：佢表現同對答都係冠軍級！

藝人林敏驄與江美儀今日（6日）於無綫新劇《下流上車族》演夫妻，但二人現身拜神儀式大耍花窗，除了爆阿驄戲中加插「小三」戲份，還向傳媒大呼受委屈，詐型指阿驄偏心，因對方的社交網內，只有年輕女演員的靚相，但她與鮑起靜（鮑姐）卻從未出現：「唔講人哋以為套劇冇我哋份拍，佢對眼淨係望住『南半球』，即係黃嘉雯，佢手機張相係我哋張劇照，但另一頁係『南半球』嘅三點式相呢！」

阿驄即笑住否認偏心之說，還辨稱美儀眼大睇唔到，揚言珍惜劇中這個家，故手機上的劇照是給他們看，還即場展示給傳媒，但另一頁面卻真的放了嘉雯的三點式照片。談到加入「小三」戲分，是否用作補貼劇酬？阿驄說：「我嘅片酬唔差，但我同監製講，個角色係爭咁個冠軍級嘅人，之後佢就拎咗本相簿畀我揀，就揀中咗黃嘉雯。」

嘉雯得知今次乃阿驄欽點，即表示受寵若驚，問到是否自己準備泳衣拍攝？她說：「係服裝間同事準備。（阿驄將你嘅泳衣照做Wallpaper！）有咁嘅事？我都係依家先知！」阿驄也即大讃嘉雯反應快，表現及對答均是冠軍級，嘉雯就笑指獲悉阿驄演出不依照劇本，故也藉此自由發揮演出。