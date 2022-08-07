墮屏意外︱Mo已清醒能與外界溝通　父母出關轉酒店

男團MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，懸掛半空巨型屏幕突然飛墮擊中2名舞蹈員，其中阿Mo（李啟言）仍身在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。據阿Mo父親李盛林牧師透露，阿Mo已清醒過來，能簡單與外界溝通！另有消息指，早前專程由加拿大緊急返港的阿Mo父母，今早已完成隔離檢疫，清晨時分已轉到其他酒店。

阿Mo父親今日（7日）發出返港後第二封代禱信，坦言兒子清醒過來，能簡單與外界溝通。他感謝醫護團隊專業醫治和照顧，也感謝全港市民及世界各地朋友為兒子送上祝福。

李盛林牧師代禱信：

1. 啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。往後更需要大家的禱告，鼓勵和同行，祈盼他身心靈在神的恩典下，可以有機會盡快復元，與各人會面，盡可能重踏舞台。

2. 感謝有好的醫護團隊專業醫治和照顧，讓啟言在危難中得見曙光。

3. 感謝全港市民及世界各地朋友為啟言祈禱及送上祝福。

4. 感謝有關部門在過去一星期檢疫期間申請恩恤探訪時的協調。

5. 盼香港政府成立的「跨部門工作小組」在調查後能有建設性的提議，以保障將來表演者的安全。

6. 為我們家人在這突如其來、巨大的衝擊中能有足夠的時間和空間平伏情緒，專注啟言的治療。

7. 繼續為在是次演唱會中受傷的另兩位舞者，阿峯及Zisac，並在此事件中受身心靈影響的人士祈禱，盼能早日盡快恢復正常生活！

8. 感謝連日來關心守候的傳媒朋友，發揮新聞專業精神。願他們身心靈都平安。