港星曾多次改編ONJ名曲　李蕙敏回應：好可惜！

曾主演荷里活經典歌舞片《油脂》(Grease)的歌影巨星奧莉花紐頓莊(Olivia Newton-John,ONJ)離世,享年73歲。ONJ唱過不少名曲,其中包括《I Honestly Love You》、《Hopelessly Devoted to You》、《Have You Never Been Mellow》以及80年代的健身舞名曲《Physical》等。她的歌曲多年來亦被不少香港紅歌手改編成廣東歌。包括彭羚的《一世愛著你》就改編自《油脂》的經典情歌《Hopelessly Devoted to You》。此外,李蕙敏亦曾改編《Sam》為廣東版。而「哥哥」張國榮於2000年亦翻唱過《I Honestly Love You》。

李蕙敏接受東網訪問時亦有對ONJ的死訊回應:「Ohhh,好可惜!她是那個年代其中一個經典女星!能唱能跳,我還記得小時候在電視上看到她,覺得這個姐姐唱歌好聽又靚!仲好有時代感!🙏🏻🙏🏻❤️」」而露雲娜收到ONJ離世的消息後亦有於社交網留言回應:「安息,我的甜美奧莉花。我太愛你。❤️❤️❤️Olivia Newton-John 26/9/1948 - 8/8/2022」。

ONJ曾多次來港舉行演唱會,由於她在港有好多Fans,所以在港的演唱會例必爆滿。一眾本地名人紅星如杜德偉、李樂詩、葉蒨文、林子祥及朱玲玲等都有到來捧場。其中2000年ONJ就獲香港旅遊協會之邀來港在一項名為「白色歐陸聖誕」的活動擔任揭幕的表演嘉賓,更與張學友同台合唱聖誕歌。為了配合聖誕主題,學友穿了一件大皮草出場,相反ONJ卻以薄衣外套示人,頓成強烈對比,難怪學友見到她時亦笑說:「我可能穿多了衫!」ONJ即大讚學友的衣服好看。原來學友小學時已是ONJ的歌迷,擁有對方唱片,今次有緣合作,自是喜出望外。為演出綵排時,學友更化身成小歌迷跟她合照。