高效vs輕薄　電競雙傑登港

電競Notebook五花八門，有人要強勁效能，有人要輕便易攜，Lenovo早前便以上兩類用戶分別發表Legion 7i及Legion Slim 7。

Legion 7i是全球第一款配備16吋WQXGA解像度的電競筆電，解像度達2,560x1,600，長闊比16:10，支援165Hz可變刷新率及DCI-P3色彩校正技術，打機睇片屬上乘水平。它的TrueStrike弧形鍵盤的鍵程比上代深，其中WASD鍵更內置力傳感器技術兼可更換按鍵，玩家可輕易為遊戲角色加速。硬件方面，配備12代Intel Core HX系列處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GPU、32GB RAM及最高2TB SSD，並內置同尺寸筆電最大的99.99Whr電池，支援Rapid Charge Pro快速充電，最快30分充滿70%電量。

Legion Slim 7是同廠最輕薄的16吋電競筆電，重量及厚度分別只有2.05kg及16.9mm，整體跟一部15吋筆電相若。屏幕有效區域比例達到93%，並取得德國TÜV Rheinland Gold Label認證，視野廣闊又能避免藍光傷害雙眼。硬件當然不如Legion 7i，但都用上AMD Ryzen 7 6800H處理器、Radeon RX 6800S GPU、16GB RAM及1TB SSD，加上跟Legion 7i一樣內建2x2W Harman喇叭，滿足大食Game的基本影音需要。另外，兩部機的散熱也落足工夫，Legion 7i採用比上代薄67%的扇葉以改善氣流，Legion Slim 7的扇葉體積則增加31%，有助提高散熱效率。

同場加映：ASUS筆電期間激減

為配合消費券，ASUS HK即日起至2022年8月28日期間推出「華碩夏日賞2022」優惠，精選出多達25款不同系列的筆電，以低至68折優惠價發售。另外，優惠期內購買指定型號Zenbook更預載12個月Microsoft 365個人版，幫買家慳番一筆！