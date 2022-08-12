聲夢2︱Gin Lee同JW隔空火併　各出奇招提升學員質素

TVB綜藝節目《聲夢傳奇2》明晚（13日）開始，將進入新一輪賽制，紅藍兩隊將以演唱會模式進行對戰，紅隊演唱會名為「We We Red Red」、藍隊演唱會名為「Once InA Blue Moon」，兩隊將根據「演唱會開場、年度之歌、Power Medley、嘉賓環節、Encore」5個回合輪流獻技，落敗一隊將要淘汰兩個單位學員。

今次參賽者造型噱頭十足，當中「聲夢魔王」之一的Janees（黃洛妍）更於首兩個回合對戰已換上兩個截然不同造型，一個是狂野金髮Look，另一個則為甜蜜待嫁Look。

紅隊首輪出戰成員有Jason（陳晉軒）、Sean（文佐匡）、Zayden（彭家賢）、Sabrina（趙紫諾）及XiX，獻唱歌曲為《天才與白痴》、《Uptown Funk》，為打響頭炮，紅隊總監郭偉亮（Eric）安排精通多項樂器的Sabrina率先出場打鼓獻技，其餘學員則負責跳唱；藍隊則派出Pamela（趙小婷）、Janees、Angel（劉詠彤）、Maggie（趙頌宜）合唱《浮誇》，為了更有舞台感，藍隊總監陳奐仁（Hanjin）安排本身已是小提琴演奏家級數的Janees拉奏獻技顯聲勢，感覺猶如兩大「聲夢魔王」隔空「互片」，甚有睇頭。

第二回合的「年度之歌」，則由Jasmine的《歡樂今宵》對戰Janees的《情深說話未曾講》，為了增加兩名學員的「感情指數」，兩位導師Gin Lee（李幸倪）及JW（王灝兒）再度隔空火併，各出奇招提升學員質素。