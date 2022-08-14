【移居英國】疫後鼠患嚴重　居英港人「治鼠」要知

今年5月在英國諾定咸郡，就曾發生老鼠「入屋咬人」事件，有位76歲失智老婦晚睡覺時，不幸被老鼠活活咬傷；而去年在英國倫敦，有女子於晚上行公園時，竟被上百隻老鼠追襲受傷，英國鼠患之嚴重令人震驚。

過去英國曾爆發「倫敦大瘟疫」引致死傷無數，故此英國對害蟲防治（Pest Conttrol）其實相當重視，但由於新冠疫情期間，英國封城令鼠患防治工作停頓，加上垃圾增多，結果老鼠迅速滋生，據英國害蟲防治組織（Nationwide Pest Control）估算，英國老鼠數量現已爆增25%達致1.5億隻；更糟糕是當中竟有74%老鼠已具抗藥性基因，這意味傳統老鼠藥效果漸失，「抗體鼠」恐成英國大患。

英國最常見「小老鼠」

英國常見的老鼠，毛色偏啡，雖然體形比香港的小，但非常善於躲藏，牠們繁殖力也奇高，經常出沒於農場和鬧市中，還常常咬破垃圾袋翻尋食物，把細菌四處散播，引來更多蚊蟲。近年英國害蟲專家發現，壯碩如貓大小的「巨鼠」漸多出現，甚至大膽走入民居，陸續發生咬人個案。

家居治鼠方法

老鼠不但可傳染疾病，甚至有機會咬破家居電線，故此英國家居「治鼠手段」一定要知，基本方法包括：

（1）清除「誘因」

若然家居有老鼠拜訪，你家必定有「誘因」吸引牠們，例如是未妥善存放的食物，包括沒存放雪櫃的疏果、沒封袋口的食物、沒掩蓋的垃圾桶等，此外還有寵物食糧都要小心密封，不讓發出氣味。

（2）鐵絲球堵洞

老鼠最愛在水渠走動，經常穿過破洞小孔走入家居，故此最好用鐵絲球堵塞所有渠口和破洞，當老鼠試圖咬破鐵絲球時，或會令牠口腔受傷，最終因為無法進食而給餓死。

（3）設捕鼠陷阱

如懷疑老鼠已經入屋，便適宜設置捕鼠陷阱，包括捕鼠籠、捕鼠夾等，只須用小量食物作餌，便有機會讓牠們誤踏機關；不過老鼠並不愚笨，對於陌生可疑物體，牠們會特別小心謹慎，故此短時間內陷阱或未必收效。

（4）放滅鼠藥

由於英國對農藥化學品等有嚴格管制，如想置放有效滅鼠藥，最好是聘用專業除蟲公司幫忙，會較安全，但收費不菲；如想經濟實惠，不妨嘗試聯絡當地市政府，要求派員來放滅鼠藥，不竟面對鼠患，英國政府也有責任「為民除害」。

小總結：切勿使用黏鼠板

過去不少人都會使用俗稱「老鼠膠」的黏鼠板，但由於它經常錯殺無辜小動物，所以在英國已被視為不人道殘害動物工具，而英國上議院早前已通過「禁用黏鼠板法案」，違規使用可被罰款及監禁，最快兩年後實施，大家敬請小心。更要注意的是消毒，切勿赤手接觸老鼠碰過的東西，必須先戴上手套及口罩，以1:10比例的稀釋漂白水或酒精噴灑，待30分鐘消毒作用後才清理，便最為穩妥。