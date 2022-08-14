聲夢傳奇2︱JW跨界做埋媒人　隨時幫Janees成功撮合姻緣

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》進入新一輪賽制，紅藍兩隊以演唱會模式「We We Red Red」及「Once In A Blue Moon」進行對戰，並根據「演唱會開場、年度之歌、Power Medley、嘉賓環節、Encore」五個回合輪流獻技，落敗一隊將要淘汰兩個單位學員。當中Janees（黃洛妍）一直被導師JW（王灝兒）批評「柔情不足，力量有餘」，故竟忽發奇想為對方大搞Speed Dating，對象乃歌手涂毓麟（Oscar），JW表示：「我要幫佢搵Someone，就係想要偷笑但又唔想笑出嚟，有啲怕醜但又有啲開心嘅感覺。」不過JW全程「食花生」，不但追問Oscar及Janees拍拖次數及最難忘浪漫片段，當得悉二人無論拍拖次數還是愛情態度均近乎一樣時，即忍不住高聲歡呼：「我哋可能真係撮合到一對適合嘅人呀！」最後Janees被要求向Oscar情深獻唱，坦言Speed Dating過程10分滿分有8分尷尬。

而Gin Lee（李幸倪）則對Jasmine（任暟晴）同時應付學業及比賽照顧有加，見對方因壓力爆煲落淚，安慰之餘，更送上心意咭及「玉蝴蝶」飾物寄語對方「蛻變」，有感她獻唱《歡樂今宵》時感情欠奉，還花了1小時分享自身真實愛情經歷幫助Jasmine投入，成功令對方唱出超越其年齡能力範圍以外的歌曲意境。Jasmine事後坦言感激Gin Lee幫忙：「我冇乜呢啲經歷，佢嘅故事同首歌個Feel一模一樣，我聽完就好似撻著咗咁。」由於Gin Lee的助攻，引發現場一地花生碎，不斷有人追問其真實愛情故事來龍去脈，兼且要求見男主角真身，令伊人哭笑不得。最終Jasmine以16比9撼贏有「聲夢魔王」之稱的Janees，為紅隊再贏一局。