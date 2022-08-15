爆操女神︱楊梓菁教你用一條橡筋　如何操出背肌及結實手臂

繽FUN星網最近推出新節目《爆操女神》，邀得一眾女神級藝人化身教練，隔住個Mon傳授喺屋企都可以做嘅運動，繼「無綫咪神」陳婉衡、健美比賽常客黃榕，最新一輯請來被譽為「新一代打女」楊梓菁（前名楊柳青）一連4集教觀眾做運動，操弗Body。

楊梓菁教過教大家修腰、操腹肌、練手臂趕走Bye Bye肉的秘訣，讓大家在夏天盡情晒Body，去到第四集，小菁繼續同大家分享做上半身運動的心得，繼續用一條橡筋透過簡單運動訓練背脊肌肉及令手臂更結實。

今次她分享的兩個動作同樣簡單，絕對適合屋企做，首先做靚出靚背肌的的運動，先企直，打開雙手，拉住橡筋，記得要挺胸收腹，橡筋拉向自己時，背肩胛骨要挾實，幻想好似挾住支筆才能夠郁動到該組肌肉。

練完背部又是時候再訓練手臂，首先弓字步企好，左手做就右手叉腰，相反右手做就左手叉腰，身體保持微微前傾，然後由上而下將橡筋拉向自己，留意手碗有轉動，運動時要注意保持呼吸，量力而為，鍛煉時要集中注意力在肌肉上，就能夠達到理想效果

最近加入新公司的楊梓菁繼續在影視圈搏殺，曾在多部電影中展敏捷身手的她，在無綫劇集中《溏心風暴3》及《解決師》中大騷性感完美體態，更令人睇前一亮。她除了是一位演員，迷上健身運動的她更考獲健身教練牌照，亦曾開設過私人健身室，自然要將生招牌靚身材保持得靚靚。

場地：Prestige Fitness

服裝：Jamoire