「性女」唔係浪得虛名　 黃紫恩視乎「需要」 體諒男友偷食

J2女黃紫恩（Jojo）、倪嘉雯（Carmen）及葉靖儀（Michelle）合作拍攝J2清談節目《晚間聽聞》，她們各有擔當，不會互搶對白，「新一代性女」Jojo轉數快，擅長搞活氣氛，而被封「清朝人」的Carmen最關注安全問題，綜藝新人Michelle則是「數據王」，每次都做足資料搜集。

講到感情話題，Jojo自認愛情觀開放，更指假若男友因有性需要而出軌，她可以理解，又指朋友經常稱她是「渣男磁石」，但她揚言從未遇渣男，笑說：「其實我係男人磁石。」又表示：「首任男友瞞住我出軌半年，仲搞大咗對方嘅肚要結婚，當時我係好嬲，但大個咗會諗佢哋先係真愛，佢同我行落去一定冇幸福。」她自言是進擊之人，兩次拍拖都主動出擊及表白。

至於Carmen與Michelle只拍過一次拖，Carmen形容初戀是個錯誤的開始，混混噩噩地度過，現時單身近5年的她說：「雖然有人追，但暫時仲未有一個人令我覺得開心過依家嘅狀態，當我同阿媽咁講時佢好驚，擔心我做老姑婆。我聽師傅講呢兩年有紅鸞桃花，如果錯過咗要等7年。」至於4年沒拍拖的Michelle則說：「我唔係只睇外表，要溝通到先可以打動到我，唔想浪費時間。」Jojo即建議她們現要雪卵，認真搞笑！