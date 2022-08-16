再被傳離婚　王浩信陳自瑤急否認：絕無此事！

視帝王浩信近年屢傳同太太陳自瑤（YoYo）婚姻亮紅燈，2011年結婚嘅二人育有一女，早年成日放閃晒恩愛，但後嚟二人鮮有再同場現身，尤其2020台慶獎典禮當晚，王浩信憑《踩過界2》再次奪視帝，在台上一番感言多謝太太，惟YoYo即場黑面唔畀面一幕，令外界對二人關係生變再有質疑。

不過今日（16日）有指YoYo同王浩信已經正式離婚，王浩信透過律師辦理手續，終結將近11年嘅婚姻關係，更傳出YoYo要接受另類療法抒解負面情緒，而王浩信則專注事業，寄情工作，並有傳佢開設經理人公司，簽約曾代表香港參加奧運會嘅劍擊運動員余繕妡。而2人疑離婚消息更傳出內地，並登上話題熱搜榜前3位，引起大批內地網民討論。

不過今日王浩信方面就極力否認，透過工作人員公開表示：「一切安好，並無此事。」並於社交網上載新相及同一回應，推翻離婚傳聞。而陳自瑤亦有在社交網發文否認：「對於今天不是事實的報道，不作任何回應了，謝謝大家關心！」對此，無綫高層樂易玲都有於社交網發文：「浩信同Yoyo都係我好上心的一對仔女，所以今日見到不是事實的報道也被嚇了一跳！他倆都在忙拍劇，希望心情唔好受到影響。#感情事當時人清楚便夠。」