《愛登士家庭》外傳劇集　嘉芙蓮仙蒂鍾斯「夫人」造型率先睇

Netflix公開新劇《愛登士家庭》（The Addams Family）外傳《星期三》（Wednesday）的新劇照以及預告片。英國女星嘉芙蓮仙蒂鍾斯（Catherine Zeta-Jones）的「愛登士夫人」Morticia Addams造型首次曝光！

與以往「愛登士夫人」招牌暗黑造型一樣，都是「由頭都腳」都黑！長黑直髮、黑裙、黑唇膏。而荷里活新星Jenna Ortega就飾演她的女兒Wednesday Addams。劇集由荷里活鬼才導演添布頓（Tim Burton）執導，在電影版中飾演Wednesday的美國女星姬絲天娜麗芝（Christina Ricci）會在劇集中客串。《星期三》共有8集，將於今年秋季於Netflix上線。

《愛登士家庭》原本是由漫畫家Charles Addams於30年代的漫畫作品並刊登於《紐約人》（The New Yorker）報章，由於大受歡迎。60年代被改編成高收視劇集，直至1977年結束。到了90年代初，導演Barry Sonnenfeld拍成兩集電影版。美國女星Anjelica Huston飾演「愛登士夫人」一角，她更憑兩集獲提名《金球獎》最佳女主角。 添布頓於2010年曾計劃將《愛》拍成定格動畫，但最終擱置計劃。近年美高梅亦推出過兩集《愛》動畫電影。只可惜整體成績一般！