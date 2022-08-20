膏香肥美的螃蟹一向得港人歡心，餐廳有各式各樣的螃蟹料理，除了清蒸，還有不同的烹調方法，近日有中菜及日本餐廳大推風味蟹饌，由親民麵食、小菜到高級中菜都有，各位愛蟹之人，不妨磨拳擦掌，大拆靚蟹。

多款配搭

螃蟹除了清蒸或爆炒，還有很多吃法。翡翠拉麵小籠包由現時至10月中旬，以螃蟹為主題推出10多款蟹饌，當中包括「Hi~蟹肉瑤柱小籠包」，蟹肉加瑤柱絲提升鮮味，外皮加入紅菜頭汁就更搶眼。熱辣辣蟹肉鍋貼加秘製辣蟹醬料再煎香，皮脆肉嫩。另外還有小清新蟹肉麻醬菠菜墩、涼浸浸蟹肉麻醬冷麵、蟹肉麻醬粉皮和真‧蟹肉賽螃蟹，主菜有惹味椒鹽炒蟹和鑊氣滿滿蟹肉炒飯。最有趣是推出「Hi~Tea下午茶2人餐」，除有上海特色美點外，還加入多款螃蟹料理，再配2杯夏日特飲，自然更好味。

鹹香奄仔蟹

中秋前後，奄仔蟹正值肥美。高級中菜館「澐」由現時至9月30日推出2道蟹饌，鹽瓦焗蟹選用奄仔蟹加海鹽蓋好焗煮，鹹鮮焦香。香茅咖喱麵包焗蟹以奄仔蟹配農夫包盛載的黃咖喱，帶點馬來西亞的風味。除單點享用外，同時間推出的盛夏時令珍饈宴，亦可選擇上述其中一道蟹饌作主菜，再配蟹肉香杧米紙卷澐霧肉、鮑魚濃湯菜苗地芝麵等菜式，讓客人有完整的美食體驗。

香脆軟殼蟹

得香脆金黃的炸軟殼，好吃惹味。霸嗎拉麵近日以軟殼蟹作新一季限定新品，主打的松葉蟹肉蟹膏軟殼蟹拉麵，日本招牌豚骨湯加入蟹味噌、松葉蟹肉，表面放原隻天婦羅軟殼蟹，夠晒霸氣。另一款石燒松葉蟹膏軟殼蟹飯，米飯和蟹膏、蟹肉、蛋角拌勻後，和原隻軟殼蟹一起大啖吃，焦香鮮味。另外還有放滿松葉蟹肉、蟹膏和鵪鶉蛋，配上烤多士一起吃，鮮味滿瀉。