菊梓喬愛犬腦炎險死跪地爆喊　蔚雨芯被比熊犬成身血嚇暈

圈中有不少「狗奴」和「貓奴」藝人，歌手菊梓喬（Hana）及蔚雨芯都視她們的愛犬是親生仔女，更不約而同曾被搞到魂飛魄散！Hana的狗女「花花」5歲，早前經歷一場大病，令她崩潰痛哭，她說：「佢行行吓個頭側埋一邊，跟住捲埋成隻蝦咁，冇晒力，掂親佢都嗌。」她帶花花遍尋多個醫生都找不出病因，最後轉介到全港唯一一間專睇寵物的腦科醫院，才得知愛犬突發性腦炎，又有腰間盤突出。

要食標靶藥

醫生為花花照磁力共振時，要她簽字講明是否搶救，Hana說：「因為醫生話有機會唔得，嗰下太突然，我傷心到唔知點解跪低喊到癲咗。」最後花花要接受長達一年多的治療，要服食治癌的標靶藥，當時她全天候照顧愛犬，定時給牠餵藥：「嗰時見到佢好傷心，成日喊，覺得一定係我唔啱，唔知自己做啲咩搞到佢咁，雖然醫生話係突發性，加上花花唔係純種狗，可能先天性引發，當時見到佢好慘，又幫唔到佢，好彩佢依家好番晒、肥番晒，仲好得意。」

而蔚雨芯的比熊仔「Na Na」只得1歲大，晚晚都會跟她同房瞓覺，不過她工作忙碌，愛犬平日由爸爸代為照顧，她說：「佢都好黐我爹哋，有日我喺2樓睡房化妝準備開工，爹哋突然衝上嚟話Na Na全身都係血，我驚到暈，見佢個身體又冇傷口，擘開佢個口，先見到有條鐵線插住佢啲牙，又𠝹損條脷，即刻帶佢去睇獸醫。」經過這場驚嚇，她已叮囑同住的姪女玩完玩具，不准她們再亂放地上，以防弄傷Na Na。