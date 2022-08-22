地道文化精萃　滿滿的回憶

本土文化日見受重視，而一些獨有的地道文化，不單是不少人的美麗回憶，更是某時某刻的時代反映。近日有兩個以地道文化為主題的活動，無論是不是你成長的一部分，都值得親身去感受一下箇中的藝文魅力。

【搞一場大龍鳳】

想一次飽覽多個文化產物？可來到K11 Art Mall，參觀由 Carnaby Fair藝廊策劃的 SUB(X)TURE：「搞場大龍鳳」文化節，是次文化節邀請了多個集時尚及文化於一身的創意品牌，以及6大來自不同界別的本地創作者交流，打造出8大打卡場景，跨領域玩轉港產文化。

場景包括有「渠王」、連鎖餐廳、貨Van、名酒、本地手工啤酒、林祥焜的「港產電影教科書」及SIUKINS 神還原的經典百年老字號食府場景。此外，現場亦有多款獨家以香港為設計元素的潮流商品及經典電影玩具系列，玩樂、購物兩不誤，活動至9月18日止。

【陳浩南的回憶】

港漫是不少香港人的集體回憶，想重溫經典除了一再翻閱，還可以捉緊機會去相關活動。為紀念《古惑仔》創刊 30 周年而在銅鑼灣 Exhibit-Shop 概念藝術玩具展覽店 Amaz By Lokianno 舉辦的《古惑仔三十載之氣吞銅鑼灣》展覽，場內設有多個打卡位和展出多項《古惑仔》的珍藏品及主題精品，展覽重點推介包括主筆倫裕國重新繪畫《古惑仔》經典場面打卡牆、四幅巨型燈布畫作、以場景道具實體化還原漫畫經典場面、《古惑仔》電影劇照及海報、12 位港漫主筆重新演繹的「陳浩南」、《古惑仔》原版創刊號及漫畫原稿、倪匡先生題字《古惑仔》封面的版畫、Big Boy Toys 首席設計師阿寬設計人偶及畫作、Alfred Cheng 二次創作「陳浩南」線畫、Amaz 獨家代理日本專利 FlashPrint 印刷等。

現場還有香港藝術家 Chino Lam 特別為是次展覽的題字及相關》精品，者大飽眼福之餘，還可以把經典帶回家，活動至8月28日止。