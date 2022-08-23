混血兒新星劉承羽拜楊紫瓊為師荷里活闖天下

華人演員在荷里活愈來愈受重視，「尚氣」劉思慕、陳法拉先後成功搶灘。而最近又有多位擁有華人血統的女新星成功上位，她就是現年27歲的劉承羽（Natasha Liu Bordizzo）！

Natasha於澳洲悉尼出世，母親是澳洲華人，父親是意大利裔激籍人士。Natasha從小開始學武術，並拿到跆拳道黑段。由於她生得高大，在做演員之前，曾兼職做模特兒。她畢業於悉尼科技大學。2015年，她在一次機緣巧合下參與了電影面試，並獲得在武俠片《臥虎藏龍：青冥寶劍》中飾演女配角「雪瓶」，並與兩大華人影星甄子丹以及楊紫瓊合作。而她在《臥》在北京舉行的發布會上正式斟茶向楊紫瓊拜師，成為她的徒弟。而2016年，她亦參加內地真人騷節目《王牌對王牌第一季》，與楊紫瓊組成「臥虎藏龍隊」。而由於Natasha有武術根底，2017年，她獲馬雲邀請接拍功夫短片《功守道》，同片還有一眾動作巨星包括李連杰、Tony Jaa、吳京以及甄子丹等。她成為片中惟一一位女演員。

同年她獲邀與澳洲巨星曉積文（Hugh Jackman）在電影《大娛樂家》（The Greatest Showman）中合作。今年她亦與金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）在Netflix大型殭屍動作片《扮工獵人》（Day Shift）中合作，在片中飾演女殭屍的她與占美拍住上大顯身手！