餐廳周年慶　饕客有口福

生日自然要慶祝，想高興熱鬧一點，當然是與眾同樂，最近就有餐廳食府趁周年慶，推出多重折扣優惠，與識食、為食一族分享喜悅，齊齊賀壽。

高CP廚師發辦

潮流興食Omakase，一餐日式廚師發辦價錢會因應質素及餐廳級數而有所不同，但以簡單的十多道菜而言的套餐也近千元，而素以性價比高而備受追捧的Omakase店森戶Moritoもりと，有「山」、「戶」及「森」3款不同價位的廚師發辦，價格由近400元起，供應14至16道菜，高質而抵食。品牌為慶祝開業兩周年，由即日起至10月31日期間推出限定優惠，堂食或外賣自取「戶」或「森」廚師發辦，第二客廚師發辦可以低至半價，隨時以最抵近300元享用16道菜；可以一次過食勻多款刺身、壽司、手卷、茶碗蒸、時令御料理、鯛魚湯及是日甜品。Omakase以外，餐廳亦有多款時令推介、特上刺身拼盤、午市套餐等，特別推介鮪吞拿魚腩盛盒，可以一次過品嘗到吞拿魚的刁鑽部位，好似大吞拿魚腩、中吞拿魚腩、吞拿魚赤身、吞拿魚腦天和吞拿魚面頰肉，連同葱吞拿魚腩手卷，超滿足！而於優惠期內的星期一至五，堂食或外賣自取其他日式美食亦享85折優惠，抵！

文青風茶餐廳

潮流興懷舊，老土當時興，茶記都玩文青風，說的是尖沙咀深仔記茶餐廳，早前經全新裝修，將80年代唐樓建築特色融入新型冰室風格之中，霓虹光管招牌、原水鐵閘、唐樓風門口鋁板招牌等，重現出獨特的本土特色，內裏還帶文青風格的細節，打卡一流。深仔記創茶於80年代，以雲吞麵為人所熟悉，扎根已逾30年，於2019年才開設品牌第一間茶餐廳，為慶祝開業3周年，一改餐廳風格之餘，更推出限定優惠，於即日至9月30日期間，於晚市享用懷舊鐵板餐，包括鐵板美國肉眼牛扒、鐵板英式雜扒（豬扒、雞扒、腸仔、煎蛋）、鐵板香煎魚柳拼吉列蝦、鐵板德國鹹豬手，配金必多鮑魚絲素翅忌廉湯及熱飲，第二客可享半價優惠。茶餐廳亦有供應元祖店的招牌鮮蝦雲吞麵、南乳豬手，還有自家人氣的招牌炒蛋三文治、冰室脆炸大雞髀等。餐廳更有全新「紅荳特飲系列」，甜絲絲的紅豆蓉配上地道港式奶茶、鴛鴦、涼粉、豆腐花等成「奶茶紅荳冰」、「奶茶涼粉紅荳冰」、「豆腐花鴛鴦紅荳冰」，口感層次豐富，還充滿港式風味，令人回味。