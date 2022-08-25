防蚊蟲飛入屋　蚊網應該點樣揀？

留在家中一般都會打開窗戶令空氣更流通，不過夏天多蚊蟲，蚊蟲隨時飛入屋！要解決問題，其中一個方法當然是安裝蚊網，今集《自己屋企自己救》就嘗試下安裝窗網，究竟是否成功呢？

今次於內地網訂製一款金屬窗網，下單時店主會指導量度窗戶不同位置的尺寸，由下單到到貨，需時超過半個月。安裝方法不複雜，先將原本的窗花拆下，再將窗網的卡扣固定在窗框邊就可以，工具只需要1支螺絲批。實試安裝過程簡單，半小時內已完成，而窗網造功不錯，開關容易，金屬網格相信應該可以防止蚊蟲飛進來。

防蚊網設計公司My Golden Design設計總監Anthony提醒，上網訂購蚊網有一定風險，除了尺寸可能有誤，運輸途中亦可以會令蚊網損毀。今次實試的款式為「金剛網」，優點是價錢便宜、保護性高，304不銹鋼製作的蚊網更可以防止小朋友、寵物爬出窗外，缺點清晰度較低。Anthony指選擇蚊網時要留意目數，目數愈高就代表密度愈高，一般分為24目及48目，前者可以防止一般蚊蟲，後者更可以防止蠓。不過密度愈高就要犧牲通風性以及清晰度。清潔方面，Anthony建議每星期使用雞毛掃或者吸塵機掃一掃表面塵埃，然後用濕紙巾抹一抹就可以。