張天愛疑被一腳踏兩船　聯同「小三」娜扎炮轟徐開騁

內地男星、有「小霍建華」之稱嘅徐開騁憑着內地劇集《奈何BOSS要娶我》爆紅，成為新一代男神，之前他與《乘風破浪》女神張天愛因拍劇而撻着，女方參賽時他公開發文支持，被視為官宣戀情。但日前，徐開騁連續兩日被拍到到女神娜扎香閨過夜，即被指一腳踏兩船！

直至今日，張天愛於社交平台公開一段與徐開騁的錄音，更並配文：「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛。」錄音中，徐開騁稱自己酒後亂性，對不起張天愛，痛哭無法接受這樣的自己，他謂:「我沒有辦法保護你，所以我特別恨我自己。」錄音中還提到戀愛合約不能曝光戀情等內容。而娜扎亦即轉發此貼文，自我澄清不是小三之餘，更表示看清楚徐開騁，她PO文:「不是小三，之前不是現在不是以後更不會是！面臨全網『小三』的言論，一直不敢相信你是騙子！這段錄音也是讓我看清了你到底是個甚麽東西！」

面對兩位女主角如此公開指摘，徐開騁亦即「跪低」發文向二人道歉，他於社交網PO長文謂:「大家好，我是徐開騁，很抱歉以這樣的方式出現在大家面前。我要向因此受到傷害的所有人真誠道歉，是我沒有處理好個人感情，對不起！首先，由於我的個人原因導致天愛在這段感情中受到很多委屈和傷害，我感到十分抱歉，我也非常自責在這段感情中沒能保護好天愛！但我還是想就錄音以及我們這段關係存續期間的時間線進行以下說明。」

他詳細列出與張天愛的多次分手及復合，「2021年12月16日，天愛向我提出分手，分手後我情緒崩潰，錄音中我所說的“犯下的錯誤”就發生在此期間； 12月24日，我們和好了，但在和好期間我內心一直因上述的“錯誤”備受煎熬，於是在2022年1月16日向天愛提出分手； 1月18日，我向天愛坦白了一切，也就是她微博中錄音的內容； 1月19日，我們再次和好； 5月17日，天愛再次向我提出分手；6月6日開始，我們有過持續一周左右的聯絡，此後便再無任何聯系；直到7月10日左右，我與天愛再次提出正式分手。」

徐開騁指自己真心愛過，也從未後悔。分手時沒有很好地顧及對方的感受，使張天愛產生了誤會，也讓她情感受到了傷害，他再次向張天愛真誠地道歉，說對不起！同時，他亦向娜扎道歉，指是他的錯，由於他的原因讓娜扎在這件事中受到了很多不必要的傷害，對不起！是我沒有處理好上一段感情，致使她無辜被造謠。