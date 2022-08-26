星級煮意︱Kylie C.教你整京葱爆炒牛肉　手殘都變廚神

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》繼續由「學霸甜心」鄭杞瑤（Kylie C.）擔任主廚，為大家炮製不同家常菜式。Kylie C.雖然喜歡烹飪，但家人甚少機會試到其手勢，她解釋：「因為屋企人超級保護我，佢哋好少畀我入廚房，但係同朋友聚會我都會下廚，經常會煮麻辣雞煲，以前喺外國讀書都有整過畀男友食，可能我唔太注重外觀，所以佢平時都會話唔好睇，但好好食，哈哈！」

而今集Kylie C.示範的菜式屬快、靚、正，就算新手都可以變廚神，她教大家煮一道非常惹味，好適合配飯的京葱爆炒牛肉。材料方面，只需要牛肉、雞粉、生粉、蠔油、豉油、蒜、薑及京葱，如果喜歡淡味少少可以改用蒸魚鼓油。首先用兩茶匙雞粉、兩茶匙生粉、小量的蠔油及鼓油去醃牛肉，所有調味料都要均勻地沾滿牛肉上，之後在鑊內加少許油，用中火將蒜及薑炒香，加放入已調味的牛肉，炒至七成熟就可以放上碟，跟住在鑊內加油，並放入京葱炒香，之後將之前已炒熟的牛肉放入去一齊炒，再落豉油及蠔油，這道香噴噴的京葱爆炒牛肉就完成了。Kylie C.再三提醒牛肉不要煮得太熟，否則就會太老不好吃。