張天愛怒揭偷食鐵證狠招毀渣男　娜扎中伏與徐開騁割席

兩大內地性感女神張天愛及娜扎淪為渣男玩弄的獵物！張天愛前日公開錄音怒揭內地男星徐開騁出軌，警告所有女士注意生人勿近，被指為小三的娜扎連聲喊冤兼自稱也是受害者。局中有局，原來自以為是正印兼打算結婚生仔的張天愛，做了小三也懵然不知！因下半身連累下半生事業的徐開騁，隨時因「食」出禍被封殺，但能收割女神，也算豐收還鄉！

早年憑內地劇《太子妃升職記》爆紅的女神張天愛，早前參加內地綜藝《乘風破浪》第3季時獲早年因劇集《奈何BOSS要娶我》而人氣升的徐開騁發文支持，被指是另類官宣戀情。惟日前男方在內地被拍得夜訪「新疆四美」之一的娜扎，多次直踩香閨，甚至在七夕上門送禮，即引發三角戀的揣測，懷疑徐開騁和娜扎因合演新劇《戀戀紅塵》而搭上。直至前日張天愛突然出招「手撕渣男」，公開跟徐開騁對話的錄音內容，怒揭對方出軌，她留言：「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛。」

認醉酒搵女上床

在長約7分半鐘的錄音檔案中，徐開騁哭着承認酒後亂性跟別的女生上床，並求原諒：「我喝了很多很多酒，酒後亂性了」、「我還是想回到你身邊，愛寶對不起。」張天愛追問他不肯公開戀情，是否因「公司怕影響發展、粉絲知道有女友會生氣」，男方答：「我太脆弱，沒有辦法保護你。」她即崩潰大哭並說需冷靜：「因為男人出軌都會是慣犯，我不知道怎樣定義這件事。」錄音公開後，徐開騁發長文道歉及稱雙方經歷4次分手，說令張天愛在感情中受委屈及傷害，並解釋去年12月女方提分手後，他崩潰得酒後亂性，又指錄音內容是翌年1月發生，分合多次，直至7月正式分手。張天愛此舉明顯決心跟渣男割席，結束3年情！現年33歲的她跟細她兩歲的徐開騁在2019年合演劇集《我的漂亮朋友》假戲真做，但始終未有認愛，更有指本月中她在內地出席活動時，在紅地氈上見到男方而當場失態落淚。前日她被發現憔悴現身，一身黑衣由頭包到腳，期間頭耷耷，見有粉絲打招呼才擠出笑容。

錄音公開後，被指是第三者的娜扎即轉發張天愛的貼文，更意有所指自己也遭欺騙：「我不是小三，之前不是現在不是以後更不會是！面臨全網『小三』的言論，一直不敢相信你是騙子！這段錄音也是讓我看清了你到底是個甚麼東西！」然而昨日內地爆出另一輯相，拍得娜扎在本月6日返家後，徐開騁隨後上門，本月8日男方生日亦再夜訪香閨。

被爆另有「正印」

雖娜扎自稱是受害者，但有自稱是她的粉絲爆料，指她拍拖懵到上心口，曾為拍拖而9個月不開工：「你以為上一任男友是誰我們不知道嗎？我們只是裝傻幫你瞞天過海，談一次戀愛，九個月不進組。你真的蠢，永遠戀愛腦！」網民列出多個嫌疑前度，包括黃曉明、陳偉霆、劉以豪、張翰等，未幾該爆料網民稱全是「主觀猜測」。

三角關係「花生度」爆燈，有網民猜測徐開騁跟張天愛分手後「無縫接軌」速嗒娜扎，另一揣測根本他是偷食，但有自稱追隨他多年的忠粉昨日爆料，直指張天愛才是小三！忠粉爆男方2019年「在還有女友的情況下和ZTA（張天愛）迅速熱戀」、「你們一起買房子，我都覺得你們要結婚了。」又不值他7月分手清空有關舊愛圖文，但8月又開始點讚對方的圖文，認為是「屁一樣」扮深情，斥他「管不住下半身」。大批網民嘲徐開騁貴為「18線」演員，竟「收割」了兩大女神，即使隨時被列作劣迹藝人或引退，也算不枉此生！