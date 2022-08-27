沙拉保夫否認被炒　流出導演奧莉花懷特挽留短片

美國女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）日前宣傳她執導的新片《Don't Worry Darling》時，指原本擔任男主角的美國男星沙拉保夫（Shia LaBeouf）因於片場展現「好鬥態度」被炒，才由英國男子組合One Direction成員Harry Styles取代。沙拉保夫其後向奧莉花寄出長篇電郵，要求她向傳媒澄清自己並非被炒的事實，寫到：「你同我都知道我辭演嘅原因。我辭演係因為你嘅演員同我都搵唔到時間排戲。」電郵繼而亦被流出。

沙拉保夫於電郵中承認過往有問題，自言寫電郵時已戒酒戒毒627天，現在有了從前缺失的道德指向，他與英國女星Mia Goth所生的5個月大女兒Isabel，令他邁向新生。他表示：「我知道你開始為套戲宣傳，而炒我係好吸引眼球嘅新聞標題，因為我仲係不受歡迎人物，可能成世都會係。但，我成日喺度諗個女識字後會睇到嘅新聞。雖然我一生都會有負於人，但我只會為做過嘅事負責。」

而奧莉花拍片挽留沙拉保夫的短片亦被流出，她於車上對鏡頭表示：「阿沙，阿沙，阿沙……頭先我去咗策騎，成身大汗，但我想同你傳話，因為我覺得我唔想放棄住。」她提及擔任女主角的英國女星Florence Pugh，揭示片場出現不和：「同埋我都好傷心，我想搞清楚件事。你知啦，我諗呢個對Flo小姐嚟講都算係一個警示。而我想知你仲願唔願意同我，同我哋去試，如果Florence依家真係落力去做啦。如果你哋可以和好，我尊重你個觀點，我亦尊重佢個觀點，睇吓你哋仲可唔可以合作……你點睇？有冇希望？可唔可以話我知？」由此可見，沙拉保夫是自行辭演而不是被炒。電影負面消息不斷，奧莉花因拍片背住美國男星未婚夫Jason Sudeikis與Harry發展姊弟戀，據稱引來Florence尷尬與不滿，她將杯葛大部份宣傳活動。