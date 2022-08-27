馮盈盈期待與丁子朗擦出火花　 否認新劇「執二攤」

藝人馮盈盈與丁子朗（丁丁）今日（27日）出席婚紗展活動。談到即將於下月合作，開拍新劇《妳不是她》，二人表示相當雀躍。原來2016年二人同時當選港姐及香港先生，但多年來合作機會不多，盈盈表示：「對上一次係兩年前嘅《逆天奇案》，都幾期待今次合作會擦出火花。（套劇未開發都已經好多消息喎。）多謝大家關注，都係好事嚟。（你哋有冇親熱戲？）其實我哋連劇本都未有，只係開過會知道故事大綱。」

對於「執二攤」之說，盈盈表示：「徐先生（無綫戲劇製作總監徐正康）已經回應同交代咗，我唔需要再講，不過我收到演出通知已經一段時間。（執二攤嘅消息傳出，會唔會影響妳嘅心情？）傳聞啫，我冇放喺心。（被解凍喎。）有咁嘅事咩？其實我一直忙緊工作，只係有啲節目未出街，好似呢套劇咁，未官宣都驚洩密，所以唔敢講太多。（但妳冇拍劇差唔多兩年，需唔需要熱吓身先？）好多前輩都好專業，唔需要熱身，雖然我冇佢哋咁叻，但相信都唔會有太大影響嘅。」

而丁丁則力挺盈盈謂：「我見佢都拍咗好多綜藝節目，好忙㗎。（你一早已經知道拍劇對手係邊個？）真係唔清楚，有時你哋（記者）啲消息仲快。（咁你想同陳自瑤定盈盈合作多啲？）咪跣我啦，不過今次能夠同盈盈合作極開心呀。」丁丁透露雖然未有角色詳情，但已收到監製提示開始健身：「佢話最起碼要操背，同埋叫我哋穩定啲舒服嘅運動衫。（有信心回復2016年嘅身形？）希望啦，最緊要到時真係要除衫嘅話，唔好失禮街坊。」

而同場的洪嘉豪亦吸引大批粉絲拉隊前來捧場，演唱時儼如小型演唱會般，事後他又相當識做，與粉絲大合照。