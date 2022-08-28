任紅館嘉賓同King＠C AllStar撞衫　許廷鏗為造型師寸爆言論致歉

歌手林家謙紅館演唱會成為近期熱話，其中更鬧出小插曲，日前（25日）擔任嘉賓嘅許廷鏗，被發現與早在20日做嘉賓嘅C AllStar成員King（吳崇銘）撞衫，雖然當事人對事件一笑置之，轉發撞衫卡通畫，明顯未有造成尷尬，不過許廷鏗嘅造型師就被網民狠批冇做足功課，留意前幾晚嘉賓嘅打扮，造型師更寸爆回應稱：「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C AllStar完成無興趣，無聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋，亦都完全唔知佢哋係嘉賓，我依然覺得牙鏗（許廷鏗）着得好睇好多。」態度再惹來網民狂轟。

昨晚（27日）許廷鏗現身會展為《新城台慶FABULOUS4音樂會》擔任表演嘉賓時，都有回應事件，向King及C Allstar致歉︰「整件事對我嚟講，著同一款衫經常都出現，每件衫著喺唔同人身上有唔同效果，不過呢件事我覺得係要講對唔住嘅，因為佢都係我嘅團隊嚟嘛，不過與其要鬧撞衫呢樣嘢，我覺得更加要鬧嘅係佢唔聽廣東歌，我覺得係要留意每一位香港廣東歌歌手，我會督促佢畀好多廣東歌佢聽，喺度都要同阿King同C AllStar粉絲講聲唔好意思。」事後，佢亦再次喺社交網發文道歉。