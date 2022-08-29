中秋團圓　盆菜到會好方便

象徵人月兩團圓的中秋節，極受香港人重視，做節當日親友共聚，想在家大宴親朋又怕煮，一個豐富的盆菜或套餐幫到你，坊間有多款選擇任你揀，部分趁早訂還有優惠，計落就更抵。

提早訂有折送餐飲禮券

為了吸引客人，盆菜的食材不時升級，沙田新派摩登農家菜「農」由現時至9月10日，推出2款供6位、8位或12位享用的盆菜，傳統盆菜內除有明爐燒鵝、南乳豬手、木桶油雞、冰燒腩仔、手打鯪魚球和大蝦等必備食材，還加入蠔皇花膠、慢煮鮑魚和生曬金蠔。至於全素盆菜選用多款台日直送的食材，包括素海參、素蝦、白茄子和日本白粟米等，淋上用秘製南乳、素蠔油、生抽、老抽及冰糖熬製的盆菜汁，味道濃郁。惠顧指定價錢，享有免費送貨服務，88月31日前預訂，享盆菜自取9折，預訂6位用盆菜，免費回贈HK$100餐飲禮券。（3日前預訂）

盆菜套餐任揀

想一次過品嘗多款傳統食材，盆菜是個好選擇，想靈活一點可揀選到會。網上到會專店店Feast現時起供應4至6位或8至10位的毛蟹鮮鮑花膠豐食盆菜及毛蟹和牛豐食盆菜，前者有蠔皇鮮鮑魚、鮑汁花膠、蟹籽福袋等17款美食，後者有美國 SRF 極黑和牛肋肉、澳洲Westholme M7和牛牛胸腹、M5和牛腱及M5和牛尾、牛筋、牛肚、牛柏葉和100%牛丸，配壽喜燒湯底享用。客人訂購這2款盆菜，可用77折追加日本北海道毛蟹，訂鮮鮑花膠豐食盆菜可追加五代同堂炒飯。8月30日前訂盆菜可享中秋節早鳥85折優惠，8月31日至9月28日訂購有9折，訂盆菜更可回贈HK$500餐飲現金券。數量有限，送完即止。除此之外，網站推出4至16位的闔家團圓中秋節到會套餐，適合小家庭的4至6人餐有陳年花雕醉鮮鮑魚拼海蝦、葱油慢煮百日三黃雞、鮑汁蝦籽翡翠肉球、花膠瑤柱金菇扒節瓜甫、五代同堂炒飯和陳皮蓮子百合紅豆沙湯圓。12至16人的套餐有香脆麻皮燒乳豬、慢煮紅酒和牛面頰、翡翠海參花菇扣鴨掌等菜式。9月28日前訂購可享9折優惠，另以8折追加單定單點美食。（2日前預訂）

高質海味

近年盆菜用料愈見矜貴，鮑魚、花膠等樣樣齊，想吃高質的海味就要小心選擇。網店「賀采」的負責人出身於海味世家，對選材用料自有心得。今個中秋，品牌推出2款盆菜，清燉鮑魚花膠金聚盆菜內有扣原隻極品鮑魚、蠔皇扣花膠、鮑汁海螺片、游水大海蝦、尚品瑤柱甫、如意髮菜和生曬原隻蠔豉，加上傳統食材和杏鮑菇、芋絲等配搭，選購6位或12位分量，免運費及送紅棗雪耳糖水。另一款花膠蠔豉慢煮手工盆菜，蠔皇扣花膠、鮑汁海螺片、游水大海蝦、如意髮菜、生曬原隻蠔豉和年年有餘福袋等，有3至4位、6位及12位分量，大家個按需要選擇。（5日前預訂）

低至73折

節日盆菜閒閒地過千，要精打細算格到最抵。富豪酒店由現時至9月12日推出多款盆菜，包括有智利原隻六頭湯鮑魚打造的極品鮑羅萬有盆菜、澳洲原隻三頭湯鮑魚製作的原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜和8頭湯鮑魚的原隻花膠鮑魚盆菜。除此之外還有上珍菌原隻素鮑魚齋盆菜選擇，現時選購有最低73折優惠，網上預訂可免費獲贈招牌XO醬，感覺就更加抵。（3日前預訂）

環保海鮮

傳統盆菜主要以肉類和蔬菜為主，由現時至9月12日IKEA推出環保海鮮中秋盆菜，除有瑞典肉丸、燜腩肉、豬皮、蓮藕、冬菇和西蘭花等肉類和蔬菜，特別加入可持續發展的海鮮，包括原隻龍蝦、魚蛋、大蝦和帆立貝，可揀選傳統南乳汁或麻辣汁，除了冷凍版，客人可選預先加熱的盆菜，慳番唔少時間。（5日前預訂）

星級之選

除了品牌和餐廳，有酒店亦推出團圓盆菜。金鐘香港JW萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿於8月27日至9月16日首次推出6至8位享用外賣盆菜，內有澳洲海參、三十三頭南非吉品鮑魚、髮菜、鵝掌、花菇、瑤柱甫、茶燻平原雞、燒鵝、蝦籽六頭虎蝦球、髮菜鯪魚鮮腐竹扎、新鮮豬碲筋 、魚肚、柚皮、日本豆腐、津膽及百花釀羊肚菌等18款材料，矜貴有派頭。（2日前預訂）