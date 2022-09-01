【營事檔案】黃金芝士番薯吐司　高纖好選擇

日本最著名的甜點就是和菓子，而當中有一款是以番薯作為主要材料的和菓子，不論是熱食或冷吃都好好味，再沖上一杯日式烏龍茶，就擁有一個甜甜的下午時光。今次以番薯和菓子加上芝士作為餡料，抹在麵包上，飽肚感更強，可以作為一個營養豐富又高纖的早餐。

梳打麵包纖維較白麵包多

今次在食譜中選用的梳打麵包，是一種愛爾蘭傳統的速發麵包，味道帶麥香，當中的梳打粉就被當作膨鬆劑來代替常見麵包會用到的酵母。而梳打麵包多數揀用全麥粉加小麥粉製成，因此比白麵包擁有更豐富的膳食纖維。在飲食當中除了以蔬菜作為攝取膳食纖維的來源外，揀選高纖維的麵包都可以令我們攝取足夠的膳食纖維。

番薯高纖對眼睛好

番薯和麵包一樣，主要提供豐富的碳水化合物以提供能量給人體日常生活；而番薯都是高膳食纖維的碳水化合物來源，100克番薯大約2.5克膳食纖維，因此這個吐司是一個高纖的好選擇。此外，黃肉的番薯比其他番薯含有更多的β-胡蘿蔔素及維他命A，有助維持眼睛健康。

【黃金芝士番薯吐司】

材料：

番薯 450克

牛奶 15克

代糖 25克

低脂芝士 1塊

梳打麵包 2片

黑芝麻 適量

做法：

1.番薯洗淨後蒸熟，然後壓成泥狀，備用。

2.加入牛奶、代糖及低脂芝士拌勻成餡料。

3.將餡料抹在麵包上，加上黑芝麻。

4.以180度焗15分鐘至表面金黃色，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。