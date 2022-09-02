星級煮意︱Kylie C.自肥教整豉油煎蝦　包你食到笑哈哈

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》有「學霸甜心」鄭杞瑤（Kylie C.）擔任主廚，為大家炮製好味又易上手的家常菜。在最後一集中，Kylie C.會示範一道很有她特色又有意頭的菜式：「我會教大家煮豉油煎蝦，因為我好鍾意食蝦，大家成日都話我鍾意笑，希望大家喺疫情下都可以一齊『笑蝦蝦』。」

材料方面，有蝦、蒜、乾葱及豉油，蝦可以用新鮮蝦或雪藏蝦，表示：「疫情下好多人都會買雪藏蝦，煮之前一日將啲蝦由冰箱放落雪櫃下格等佢自然解凍，煮之前再用清水洗一洗就可以，之後我哋用剪刀將所有蝦腳剪晒佢，再用刀割開蝦背抽走蝦腸。」將蝦處理好後放在一旁待用，首先在油鑊加入適量油，把油煮熱後放入蝦，用中火慢慢煎香，當蝦轉為紅色就可以翻轉另一面煎，煎到差不多就可以放上碟，之後在鑊內加油，把蒜及乾葱爆香，再落適量鼓油，跟住將之前煎熟的蝦放入鑊中快炒，炒至入味便可以上碟。

Kylie C.提醒大家用油煎炸食物時要加倍小心：「我實在太鍾意食煎炸嘢，喺外國讀書經常都會整，不過每次都會好驚青。記得有一次我用油炸春卷，啲油彈到塊面起咗個水泡，真係嚇死我，自此就唔係好敢再炸嘢喇！」