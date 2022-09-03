林峯失落樣被捕獲！吳卓羲拍無綫劇7日冇得瞓：你唔做大把人做

內地綜藝節目《披荊斬棘2》正在熱播，林峯同吳卓羲（Ron）呢對連體嬰亦係節目焦點之一，Ron繼早前為咗追星，學閩南話學到爆粗後，今集佢再同偶像「仁科」派笑料。由於樂隊出身嘅仁科缺乏舞台經驗，排練過程經常慢半拍，搞到Ron大呻好攰，但轉過頭又好享受咁話：「挺開心，因為我只對着他練。真的謝謝仁科，那個快樂就蓋過累了，就是我喜歡這個過程，讓自己有個回憶吧。」

喺休息期間，Ron不時照顧仁科，更會為對方按摩，非常貼心。而表演進行時，唱到「有情有義好兄弟」，Ron與仁科緊握雙手，四目對望，感情深厚。不過鏡頭隨即切換到Ron嘅老友林峯，見林峯個樣「心裏不是味兒咁款」，感覺好失落。但當Ron Solo嗰陣，林峯即笑得好燦爛，更興奮歡呼，表情截然不同，令唔少網民都話：「好像吃醋了」、「林峯的眼神被拍得赤裸裸」，認真搞笑！

而最新一集Ron就同仁科、張峻寧分享喺TVB拍戲嘅經歷，Ron坦言好，仲話：「我最長試過七天沒睡覺，早上六點鐘化妝，七點鐘出工，然後拍到可能晚上六點多，然後回到那個TVB棚景吃個飯，之後進棚景裏面拍，拍到凌晨5點，然後回家洗個澡出來，半個小時，開車半個小時，然後到TVB化妝，重新的一天都是這樣過。」不過Ron並冇怨言，而係更加珍惜機會：「以前在TVB沒辦法，就是你不幹，很多人在排隊，對吧？你有機會，你還說這種話，別人罵的，你知道嗎？」而旁邊的仁科則表示驚訝：「嘩，咁死人㗎喎！」而Ron則搞笑回應：「還沒死啊！」