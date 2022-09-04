張敬軒騎「劫」影壇學定揸槍圓喜劇夢　王菀之捱義氣陪笑

歌手張敬軒唱而優則演，計劃今年強攻影壇，夥拍實力演員白只一齊「搶劫」放笑彈，女主角則由摯友王菀之捱義氣助陣，拍住上助軒仔圓笑匠夢，絕對令人引頸以待！

張敬軒出名幽默感十足，不時於社交平台上載搞笑片，吸納大批粉絲兼引起網民熱議。其實他已多次表明有個「喜劇夢」，希望有機會發揮自己的幽默本色，拍一套影視作品，好讓觀眾欣賞後會心微笑。今年中他完成演唱會後，有感近3年的疫情將香港人情緒折磨到新低點，故決定付諸行動「埋班」搞劇本。經過多月來的研討及籌備，由他牽頭的笑片已「成形」，鐵定本月底開鏡，相信一眾「軒迷」十分期待，必對偶像今次行動大表支持。

擬賀歲檔上映

軒仔入行初曾涉足影壇，先後參演電影《擁抱每一刻花火》及《十分愛》等，後來他於樂壇成績卓越，故集中火力於音樂路上，最後一次參演電影已經是7年前的事。一向有戲癮的他，去年客串演出ViuTV劇集《940920》飾演出版社編輯，當時他已露口風，揚言隨時「回歸」影視圈，故今次終於成事再拍電影，他興奮又緊張的心情可想而知。

據知，軒仔在英皇電影全力支持下，購下由陳柏霖主演的台灣喜劇電影《詭扯》版權作出改編，新片暫名《超神經械劫案》。他除擔當製作人外，更會以男一身份登場，將會夥拍王菀之、白只及英皇新人郭思大放笑彈。故事內容大意是講述一名警察要於48小時內找回被兄弟黑吃黑的鑽石贓物，他跟着手機信號來到某村莊，在詭異氣氛下與村民展開鬥智鬥力的場面，此時還有女鬼來搗亂，突如其來的笑點將貫穿全片。

雖然今次是喜劇，但軒仔一向做事認真，當得悉戲內有開槍鏡頭，即苦練揸槍技巧。電影預算拍攝兩個月，初步希望「搶閘」成為明年兔年賀歲片，陪大家過爆笑新年！

承諾「下世搵番你」

目前軒仔忙於完成手頭上的工作，包括本月10日晚亮相ViuTV《尾二一屆口罩小姐決賽》，以及本月中出席一個化妝品牌活動後，便會收拾心情準備拍攝。至於獲邀演女主角的「皇后」王菀之，與「皇上」軒仔私交甚篤，他們除兩度合作紅館演唱會外，軒仔今年的個唱邀她擔任嘉賓，當時王菀之感性承諾「下一世會搵番你」，令軒仔忍不住流下男兒淚。雖然他們年前曾於電影聚首，但當時戲份一般，今次《超》片齊齊孭重飛，相信不少戲迷都期待兩人發揮非一般的默契，鬥戲鬥出新火花！