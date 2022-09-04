多個女神造型上身！鄭欣宜親自揀舞者覺得好威

歌手鄭欣宜（Joyce）完成紅館演唱會後投入炮製新歌《GLITTERFALLS》，日前拍攝MV時，她以「Hot Pink女神」、「閃石女神」、「羅馬女神」、「星空女神」和「戰士女神」等造型配合精心設計的場景，與10位由她親自挑選的舞者合作。她興奮說：「我從未試過有咁多Dancers一齊拍MV，覺得有少少威呀！」

為配合多角度拍攝，由綵排走位到正式，「戰士女神」造型的Joyce與舞者們，連續跳了無數次，但愈跳愈起勁，小休時有說有笑，她說：「我哋親自挑選每一位舞者，每位都有個人風格，逐個細看時好正，夾埋一齊整體亦好好睇，令我感到驕傲。每位都可以喺呢隻舞盡情發揮，而我自覺喺跳舞方面亦有少少進步。（舞步複雜要練好耐？）一齊練就唔係好耐，但我自己喺屋企成日練習，就算出外做其他工作都抽空對鏡不斷練習。我好鍾意啲舞步，好襯首歌。」

她解說歌名《GLITTERFALLS》有「灑金粉」的意思，她說：「我好鍾意閃亮亮嘅嘢，感覺好似Magic（魔法）。我希望藉着呢首歌，提醒大家擁抱屬於自己獨有嘅Magic。多謝陳詠謙為呢首歌填上好美麗嘅詞，好貼近我腦海中呢首歌想表達嘅意思。」

除了歌曲、詞和舞蹈令Joyce滿意，她在MV的多款造型和場景，都令她非常興奮，她笑說：「我都唔明點解可以喺短短10幾小時轉咗咁多造型和場景？真係好多靚衫，感覺好似Super Hero，而全個布景都係毛毛，好特別。仲有一個場景樓底特別矮，營造逼爆出嚟嘅感覺，有少少羅馬女神感覺，配埋我金色look，4位女Dancers就白色Look，整體感覺好高貴！」