黎諾懿減20磅望半年內騷肌：將黎家傳統攞出嚟！

藝人黎諾懿、劉倩婷及朱凱婷等今日（4日）出席活動，活動主要以電腦遊戲方式推廣中國傳統文化。活動大使黎諾懿帶同太太及5歲囝囝出席，他説：「我個仔好鍾意打機，佢知道我做咗大使，即刻同媽咪講話要一齊嚟，佢喺嗰邊打緊機，我都未見過個仔咁開心，打到老竇都唔認得，哈哈。（怕唔怕佢太沉迷打機？）都唔怕，佢哋嚟緊佢世代都係要面對呢啲虛擬世界，但時間會控制，而一啲基本嘅運動都需要佢做，例如溜冰同踩單車。」

見他清減不少，問到是否刻意減肥？他說「拍咗8個月《滿足的味道》，我發現自己肥咗好多，變到好穩重，我明明偶像派嚟㗎嘛！」他指用了2個月時間，每天只有下午2時至6時進食，現時已減了20磅，又笑稱希望半年內可騷肌，問他目標是否接拍內衣褲廣告？他説：「你識貨呀！將黎家傳統攞出嚟，必屬佳品，哈哈！」他指對上一次騷肌已是10年前結婚時，還指太太抱怨他身形走樣：「佢攞住啲韓星嘅相問我『人哋係藝人你又係藝人，點解你咁嘅？』，我答佢我哋路線唔同囉。」

至於劉倩婷為今次活動主辦人之一，她表示一直推廣中國傳統文化，今次與其他單位合作，用電腦遊戲方式可令小朋友更有興趣學習。身為慧妍雅集會長的她，對港姐因有佳麗染疫而取消準決賽表示可惜，她説：「原本慧妍雅集有20位代表會出席準決賽，依家惟有決賽見，希望佢哋快啲好番，有病又要參選好辛苦。」她指適逢港姐50周年，加上慧妍雅集40周年，所以會盡力支持。